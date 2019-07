Vremea ANM. După caniculă, vin și vijeliile Dupa o zi cu temperaturi extrem de ridicate, urmeaza o perioada cand maximele vor mai scadea, dar se vor semnala din nou manifestari ale instabilitații atmosferice. Meteorologii au anunțat ca temperaturile din urmatoarea perioada se vor apropia de media normala a lunii iulie, dar ca vom avea din nou parte de manifestari ale instabilitații atmosferice. Astfel ca miercuri, 3 iulie, acestea se vor semnala indeoseni dupa-amiaza și noaptea, mai intai in regiunile de nord-est și centru ale țarii, precum și in zonele montane și submontane, apoi cu precadere in sud și sud-est, potrivit ANM. Vremea va… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

