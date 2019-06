Vremea ANM 25 iunie 2019. Caniculă și furtuni în aproape toată țara O noua saptamana incepe cu vești nu tocmai bune de la ANM. Instabilitatea atmosferica temporar accentuata, disconfortul termic și canicula vor fi elementele ce caracterizeaza ziua de marți, 25 iunie 2019. ANM a emis o atenționare meteorologica privind instabilitatea atmosferica temporar accentuata, mai ales in regiunile sudice, estice și centrale. Meteorologii spun ca se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial și vor fi insoțite de descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa vor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

