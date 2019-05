Vremea 9 mai 2019. Prognoza meteo ANM Joi, 9 mai 2019, temperaturile mai cresc, dar vremea va fi prepoderent inchisa. Meteorologii ne sfatuiesc sa luam in seama avertizarile emise. Perioada cu precipitații sub forma de ploaie, vijelii sau descarcari electrice nu s-a incheiat, așa cum speram dupa o zi de miercuri cu vreme frumoasa. Joi, 9 mai 2019, maximele se vor incadra intre 13 și 21 de grade Celsius, iar minimele vor cobori pana la 4 și 12 grade, conform ANM . Vremea 9 mai 2019 in țara In vestul, nord-vestul și centrul țarii, cerul va fi variabil, mai mult noros, și se vor semnala precipitații sub forma de ploi slabe. Maximele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

