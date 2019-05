Vremea 8 mai 2019. Prognoza meteo ANM Miercuri, 8 mai 2019, vremea se amelioreaza și vom scapa in mare parte de precipitații. Cum arata prognoza meteo emisa de ANM. Ploi slabe se vor mai semnala in extremitatea estica in prima parte a zilei de miercuri, apoi precipitațile vor disparea. Totuși, meteorologii ne sfatuiesc sa urmarim avertismentele, atat cele generale, cat și cele de tip nowcasting, pe site-ul oficial ANM . Temperaturile sunt ceva mai ridicate decat in ziua precedenta, dar aerul polar, care și-a facut simțita prezența pe teritoriul țarii noastre, va continua sa influențe valorile termice. Maximele vor fi cuprinse intre… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

