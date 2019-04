Vremea 8 aprilie 2019. ANM anunță furtuni Saptamana debuteaza cu temperaturi ridicate, dar se vor semnala ploi in majoritatea teritoriului, iar in unele zone vor fi chiar furtuni. ANM a emis prognoza meteo pentru luni, 8 aprilie 2019. Vremea va fi schimbatoare și se anunța furtuni in anumite regiuni. Temperatura maxima se va incadra intre 11 – 23 de grade, iar minima intre 3 și 11 grade Celsius. Vremea in țara In Maramureș, vremea va fi frumoasa, iar cerul mai mult senin. Se va inregistra o maxima cuprinsa intre 19 și 22 de grade. Minima va cobori pana la 6 – 8 grade. In Banat și Crișana, cerul va fi mai mult noros, cu șanse de averse.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

