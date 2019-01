Vremea 7 ianuarie 2019. Unde se vor înregistra temperaturi de -18 grade Vremea 7 ianuarie 2019 vine cu scaderi de temperatura și ninsori in anumite regiuni ale țarii. Vremea continua sa se raceasca, astfel ca vom avea parte nu doar de ninsori, ci și de temperaturi negative in majoritatea regiunilor. Maximele se vor situa intre -6 și o grade, iar minimele intre -18 și -5 grade Celsius, conform ANM . Vremea 7 ianuarie 2019 in țara In Maramureș cerul va fi variabil, iar maximele vor ajunge pana la valori de -6/-4 grade Celsius. Noaptea vor fi condiții de ger, media minimelor fiind de -16/-13 grade. In Crișana, se vor inregistra innorari temporare, cu maxime ce nu vor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

