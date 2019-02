Vremea 7 februarie 2019. Ce avertizări a emis ANM Vremea 7 februarie 2019 va fi una predominant insorita in majoritatea regiunilor, dar exista și zone cu fenomene meteo mai puțin placute. Ce avertizari a emis ANM. Vremea 7 februarie aduce temperaturi ceva mai scazute decat in zilele precedente, dar cerul va fi insorit in mare parte din țara. ANM a emis și cateva avertizari de tip nowcasting pentru ceața densa in mai multe zone ale Romaniei. Maximele se vor situa in jurul valorilor de 0 și 7 grade Celsius, iar minimele intre -14 și 1 grad. Vremea 7 februarie 2019 in țara In Maramureș, cerul va fi predominant insorit și se vor inregistra temperaturi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

