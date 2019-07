Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București, sambata, 22 iunie, va fi deosebit de calda și sunt vești destul de bune pentru cei care vor sa petreaca timpul in aer liber in acest weekend. Meteorologii anunța vreme frumoasa, insa va ploua in unele parți ale zilei.

- Vremea 13 iunie 2019. Prognoza meteo pentru ziua de joi anunța instabilitate atmosferica accentuata și temperaturi caniculare ce pot depași 35 de grade Celsius. Afla cum va fi vremea in București.

- Prognoza meteo in Bucuresti, luni, 10 iunie. Instabilitatea continua sa fie la ordinul zilei in Bucuresti. La fel ca si in weekend, inceputul de saptamana vine cu vesti bune, temperaturi ridicate, insa si cu furtuni specifice acestui anotimp.

- Vremea 7 iunie 2019. Meteorologii anunta pentru ziua de vineri temperaturi de peste 30 de grade in unele regiuni din Romania. Din pacate nu scapam de ploi si instabilitate atmosferica. Afla cum va fi vremea in Bucuresti astazi.

- Vremea sambata, 25 mai, va fi destul de capricioasa, iar ploile le cam strica planurile celor care voiau sa petreaca timpul in aer liber. Meteorologii va sfatuiesc sa nu va uitați acasa umbrela.

- Daca va gandeati ca scapam de vremea urata v-ati inselat. Meteorologii au facut anuntul cu privire la cum va fi vremea marti, 16 aprilie, in Capitala, iar lucrurile nu stau deloc prea bine.

- Meteorologii anunta ca si sambata, 13 aprilie, vremea din Romania va fi la fel de capricioasa ca in ultimele zile. Aversele de ploaie nu vor lipsi, motiv pentru care romanii sunt sfatuiti sa nu plece de acasa fara umbrele!

- Vremea in București vineri, 12 aprilie va fi una destul de capricioasa. Se vor inregistra maxime de 16 grade, dar norii iși vor face simțita prezența inca de dimineața. Meteorologii anunța ploi și furtuni pentru bucureșteni!