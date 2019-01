Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dupa-amiaza, doua atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru sase judete din sudul tarii, valabile in orele urmatoare. Potrivit...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de vant, ploi, ceata si burnita, valabile in localitati din 15 judete, in orele...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi atentionari nowcasting Cod galben de precipitatii mixte, polei si ceata, valabile in opt judete din Transilvania si Dobrogea. Potrivit...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de ploi, lapovita, ninsori si viscol, valabila incepand de joi dimineata in zone din 25 de judete, inclusiv in Municipiul...

- Zona de munte din 27 de judete se afla sub avertizare de cod galben de vant. De asemenea, vor fi ninsori si precipitatii mixte ce vor favoriza depuneri de polei, potrivit unei informari si avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie....

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol valabila luni, in zona montana inalta din 21 judete, si o informare meteo de vreme rea ce va afecta restul teritoriului, pana marti dimineata.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o noua atentionare Cod galben de ninsori si viscol valabila, luni, in zona montana inalta din 21 judete, precum, si o informare meteo de...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari cod galben de vant in cinci judete din tara, unde ninge viscolit in zonele inalte. Alte sase judete sunt sub atentionare cod galben de ceata.