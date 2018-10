Vremea 29 octombrie 2018. Începe o săptămână cu temperaturi ridicate Vremea frumoasa din weekend se prelungește și in cursul acestei saptamani. Meteorologii anunța valori termice mult peste media normala a acestei perioade. Iata cu va fi vremea 29 octombrie 2018. Temperatura aerului va avea valori semnificativ mai ridicate decat cele normale pentru aceasta saptamana in toate regiunile, anunța ANM . Cantitațile de precipitații vor fi apropiate de normele climatologice ale saptamanii local in regiunile vestice și nord-vestice și vor fi in general deficitare in rest, mai spun meteorologii. Vremea 29 octombrie 2018 va fi una predominant frumoasa, cu temperaturi ce… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

