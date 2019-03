Vremea 27 martie 2019. Cod galben de vânt puternic emis de ANM ANM a emis avertizare cod galben de vant puternic, valabila pentru 16 județe din Romania. Atenționarea este valabila pana miercuri, la ora 20. Agenția Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben pentru ziua de miercuri, 27 martie 2019. Meteorologii avertizeaza asupra condițiilor de vant puternic in 16 județe din țara, potrivit ANM . „Temporar vantul va avea intensificari și in celelalte regiuni, dar pe arii mai restranse și la cote mai reduse, cu viteze de pana la 45…55 km/h. In jumatatea de nord a Moldovei trecator vor fi precipitații slabe, mai ales sub forma de ninsoare și condiții… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a intrat intr-un proces de ușoara racire, dar ramane frumoasa, cu valori apropiate de normalul acestei perioade. Cum arata prognoza meteo emisa de ANM. Temperaturile vor fi mai coborate fața de ziua precedenta, insa vremea va ramane calda. Maximele se vor situa intre 7 și 15 grade Celsius, iar…

- Prognoza meteo emisa de ANM arata vreme inchisa in toata țara pentru ziua de joi, 14 martie 2019. In unele zone vor cadea și precipitații sub forma de ploaie. Cerul va fi innorat toata ziua de joi și temperaturile se vor incadra in normalul acestei perioade, cu maxime ce nu vor depași 11 – 12 grade.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, sambata, prognoza pentru Capitala, meteorologii avertizand ca vremea se va menține deosebit de rece și vor fi intervale in care vantul va avea ușoare intensificari, cu viteze in jurul a 45 hm/h, amplificand senzația de rece, potrivit Mediafax.Administrația…

- Vremea 21 februarie 2019 va fi una destul de senina, dar cu temperaturi mai scazute decat in zilele precedente in unele zone. Totuși, in partea de vest și sud a țarii s-ar putea inregistra maxime de 14 grade Celsius. Vremea se va menține frumoasa și maine in majoritatea regiunilor, dar temperaturile…

- Atmosfera de primavara este din nou spulberata de vremea rea. Pe harta Romaniei apar din nou ploi și condiții de lapovița in perioada urmatoare. Ce se intampla cu temperatura. Vremea este extrem de schimbatoare in aceasta perioada, dupa cum se vede pe harta ANM . Incep din nou ploile in anumite regiuni,…

- Vremea 10 februarie 2019 este una destul de capricioasa. Daca pe timp de ziua vom avea temperaturi ce pot atinge 11 grade, noaptea valorile termice ar putea cobori pana la pragul de ger. Vremea 10 februarie 2019 va fi in general senina, mult mai calda decat ziua precedenta. Maximele se vor inregistra…

- In prima zi a lunii februarie vremea se anunța mai frumoasa decat in ziua precedenta. Temperaturile sunt in ușoara urcare. Cerul va fi parțial insorit in majoritatea regiunilor țarii, iar ANM anunța temperaturi ridicate, mai ales intre 2 și 5 februarie. In acest interval, media normala a acestei perioade…

- PROGNOZA METEO TARA: Vremea va fi in general inchisa in jumatatea de nord a tarii, unde local se vor semnala precipitatii, slabe cantitativ. Acestea vor fi sub forma de ninsoare in zonele deluroase si montane, predominant ninsori in Maramures si in Transilvania si mixte in Moldova, favorizand izolat…