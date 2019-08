Stiri pe aceeasi tema

- Vremea 2 iulie 2019. ANM a facacut anuntul: Romania se topeste! Potrivit specialistilor, marti termometrele vor inregistra temperaturi mexime de pana la 37 de grade Celsius, la umbra, in unele regiuni. Afla cum va fi vremea in Bucuresti pe 2 iulie.

- Meteorologii anunța vreme caniculara in urmatoarele zile in mai multe zone ale țarii. Disconfortul termic va fi accentuat, spun specialiștii ANM. Vremea va continua sa fie calduroasa in toata țara in urmatoarele zile. Pe arii extinse in zonele de campie și podiș, disconfortul termic va fi accentuat,…

- Meteorologii prognozeaza o vreme calduroasa, dar instabila, pentru astazi. In special, sunt vizate zonele sudice, estice si cele centrale. Vremea in țara, pe 25 iunie Vreme calduroasa dar instabila prognozeaza meteorologii pentru azi, mai ales pentru zonele sudice, estice si cele centrale La noapte…

- Joi, 13 iunie 2019, vremea va fi calduroasa. Meteorologii au emis și o informare de disconfort termic. Astfel, in zonele de vest, nord-vest, sud și sud-est, disconfortul termic va fi ridicat la orele amiezii. Potrivit meteorologilor, la deal și la munte va ploua in averse și va cadea grindina. De asemenea,…

- ANM a emis o informare meteorologica valabil pana vineri, 14 iunie, la ora 23, privind vremea calduroasa și disconfortul termic ridicat, resimțit in aproape toata țara. Meteorologii ANM anunța zile cu temperaturi foarte ridicate pentru aceasta perioada in aproape toata țara și un disconfort termic accentuat…

- In perioada 8 iunie – 12 iunie, Romania se va confrunta cu un val de aer tropical, iar temperaturile vor depași 40 de grade Celsius la soare, avertizeaza meteorologii. Valul de aer cald va sosi dinspre Rusia. Insa, cu toate acestea, ploile iși vor face simțita prezența, existand și posibilitatea…

- Vremea 7 iunie 2019. Meteorologii anunta pentru ziua de vineri temperaturi de peste 30 de grade in unele regiuni din Romania. Din pacate nu scapam de ploi si instabilitate atmosferica. Afla cum va fi vremea in Bucuresti astazi.

- Vremea continua sa fie capricioasa, iar manifestarile de instabilitate atmosferica fac ravagii in țara. Meteorologii spun ca și in luna iunie trebuie sa ne așteptam la fenomene extreme. In mai multe regiunile ploile torențiale au produs inundații iar in unele zone s-au semnalat caderi de grindina. ANM…