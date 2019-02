Vremea 21 februarie 2019. Temperaturile încep să scadă Vremea 21 februarie 2019 va fi una destul de senina, dar cu temperaturi mai scazute decat in zilele precedente in unele zone. Totuși, in partea de vest și sud a țarii s-ar putea inregistra maxime de 14 grade Celsius. Vremea se va menține frumoasa și maine in majoritatea regiunilor, dar temperaturile sunt in ușoara scadere. Maxima se va inregistra in jurul valorilor de 4 – 14 grade, iar minima va cobori pana spre -4/4 grade Celsius, conform ANM . Vremea 20 februarie 2019 in țara In Maramureș, vremea va fi inchisa și se vor inregistra temperaturi maxime de 6 – 9 grade Celsius. Minimele vor cobori… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

