Vremea 20 și 21 octombrie. Ploi abundente și primele ninsori Vremea 20 și 21 octombrie. Ploile abundente iau locul temperaturilor generoase de care ne-am bucurat in ultima perioada, iar la munte se anunța primele ninsori. Vremea se schimba radical , iar mercurul din termometre scade considerabil din acest weekend. Toamna se instaleaza in aproape toata țara, iar cerul va fi mai mult noros. Incepand cu ziua de sambata, temperaturile vor fi in ușoara scadere, cu maxime ce se vor incadra intre 16 și 21 de grade in jumatatea nordica a țarii și intre 20 și 25 de grade in jumatatea sudica. Duminica, situația se inrautațește și valorile termice scad, astfel ca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

