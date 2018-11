Vremea 15 noiembrie 2018. Scad din nou temperaturile și iarna este tot mai aproape Vremea 15 noiembrie 2018 devine tot mai friguroasa. Temperaturile sunt in scadere și fenomenele de lapovița și ninsoare tot mai dese. Care este prognoza meteo emisa de ANM. Ne apropiem tot mai mult de temperaturile de iarna și de fenomenele specifice sezonului rece. Daca pana acum am avut valori termice peste media acestei perioade, in unele zone exista probabilitatea ca acestea sa scada sub medie. Vremea 15 noiembrie 2018 va fi una destul de inchisa, cu posibile ploi, care la munte se vor transforma in lapovița și ninsori. Maximele se vor incadra intre 3 și 7 grade, iar minimele intre -2 și 2… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea 14 noiembrie 2018 se anunța una ploioasa in aproape toata țara. In unele zone va fi ceața și izolat va burnița. Vremea 14 noiembrie 2018 anunțata de Agenția Naționala de Meteorologie este una cu cer innorat și precipitații pe arii extinse, așa cum specialiștii au aratat in estimarile pentru urmatoarele…

- Vremea in weekend 3, 4 noiembrie se anunța a fi calda, cu temperaturi mai ridicate fața de normalul acestei perioade, dar izolat iți va face apariția și ceața. Meteorologii au vești bune și pentru locuitorii Capitalei. Prognoza meteo pentru acest weekend anunța vremea frumoasa pentru majoritatea regiunilor.…

- Prima zi de noiembrie aduce temperaturi mai scazute decat in zilele precedente in majoritatea teritoriului, dar se vor inregistra și valori termice mai mari in unele zone. Izolat se va semnala ceața densa. Iata ce spun meteorologii despre vremea din 1 noiembrie 2018. Vremea 1 noiembrie 2018 vine cu…

- Vremea in luna noiembrie 2018 se va raci treptat, dar in primele zilei vom avea parte tot de temperaturi ridicate. Iata ce anunța Agenția Naționala de Meteorologie pentru prima saptamana a lunii. Vremea in luna noiembrie 2018 debuteaza cu zile insorite și temperaturi ridicate, dar se va racori treptat,…

- Vremea 31 octombrie 2018 va fi in continuare frumoasa, cu temperaturi ridicate, ca intr-o zi de vara. Media temperaturilor maxime ramane și miercuri peste normalul acestei perioade, anunța meteorologii. Ne putem bucura de valori termice cuprinse intre 20 și 24 de grade și cer senin toata ziua. Iata…

- Vremea 30 octombrie 2018 se anunța a fi una cu temperaturi ridicate și cer senin, dar noaptea sunt așteptate ploi. Vremea va fi in continuare deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, cu temperaturi cuprinse intre 20 și 23 de grade pe timp de zi și intre 8 și 12 grade pe timp de noapte. Conform…

- Vineri, vremea va fi din nou frumoasa in majoritatea regiunilor. Iata ce temperaturi anunța prognoza meteo 26 octombrie 2018. Dupa ce am avut parte de cateva zile cu vant puternic și ninsori viscolite in zona montana, mercurul din termometre se va ridica din nou. Temperaturile maxime se vor situa in…

- Meteorologii au emis un nou cod galben de vant puternic și ninsori spulberate in anumite zone ale țarii. Iata cum va fi vremea pe 25 octombrie 2018. Prognoza meteo anunța vreme rea și astazi, cu o noua avertizare emisa de ANM de vant puternic in aproape toate regiunile și ninsori viscolite in zona montana.…