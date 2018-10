Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi predominant frumoasa și calda în urmatoarele zile, când temperaturile maxime vor ajunge pâna la 25 de grade. Cerul va avea înnorari trecatoare. Dimineața și noaptea, pe vai și în depresiuni, este posibila apariția izolata a ceții. Cald va fi și în Capitala,…

- Vremea va ramane frumoasa in mai multe zone din țara și in acest weekend. Temperaturile vor ajunge pana la 25 de grade. Cald va fi si in Capitala, unde se vor inregistra maxime de 21 de grade in weekend. La noapte, cerul va fi variabil in Moldova și in Dobrogea și senin in celelalte regiuni. Vantul…

- Inceputul saptamanii viitoare vine cu un nou val de frig in Romania, iar temperaturile se vor situa sub normalul acestei perioade, susțin meteorologii.Citește și: EXCLUSIV - Lista nominala a semnatarilor scrisorii impotriva lui Liviu Dragnea: surprize URIAȘE in randul 'puciștilor'/SURSE…

- Vineri, local, in regiunile intracarpatice vor cadea averse slabe de ploaie (indeosebi in cursul pranzului), acestea urmand sa iși faca aparitita in mod izolat și in Oltenia, nordul Munteniei și in Moldova. Vantul va sufla slab aproape peste tot, cel mult slab pana la moderat in zonele sud-estice. https://evz.ro/vremea-meteorologii-potop.html

- Conform estimarilor facute de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in urmatoarele doua saptamani, Romania va fi ceva mai ferita de temperaturile de peste 35 de grade Celsius, care au pus tapanire pe Europa, insa se vor inregistra temperaturi care vor depasi adeseori 30 de grade Celsius, in…

- Nicio șansa ca vara sa iși intre in drepturi. Meteorologii anunța ploi și vreme instabila.Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi averse si descarcari electrice pe arii relativ extinse la deal, la munte, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, local in Muntenia…

- Vremea va fi instabila, iar temperaturile se vor situa sub cele normale la aceasta data in majoritatea regiunilor. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi averse si descarcari electrice pe arii relativ extinse la deal, la munte, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea,…

- Nu scapam de ploile torentiale! Ploile vor avea si caracter torential si pe suprafete mici se vor acumula cantitati de apa de peste 20-25 l/mp. Vor fi conditii de grindina. Vantul va sufla slab si moderat, local cu intensificari temporare, in special in sud-vest si la munte.