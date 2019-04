Vremea 1 Mai 2019. Ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice Vremea 1 Mai 2019 ne va incurca planurile de vacanța. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și intensificari ale vantului. In cea mai mare parte a țarii, vremea 1 Mai 2019 ne-a pregatit surprize destul de neplacute. ANM a emis un cod galben valabil in perioada 30 aprilie, ora 14 – 01 mai, ora 21. In acest interval „vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie și caderi de grindina. Cantitațile de apa vor depași, in perioade scurte… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

