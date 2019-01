Vremea 1 februarie 2019. ANM anunță temperaturi ridicate In prima zi a lunii februarie vremea se anunța mai frumoasa decat in ziua precedenta. Temperaturile sunt in ușoara urcare. Cerul va fi parțial insorit in majoritatea regiunilor țarii, iar ANM anunța temperaturi ridicate, mai ales intre 2 și 5 februarie. In acest interval, media normala a acestei perioade va fi mult depașita și vom avea parte de vreme de primavara . Vremea 1 februarie 2019 in țara In Maramureș, cerul va fi parțial insorit, iar maxima se va situa intre 3 și 6 grade. Media temperaturii pe timp de noapte se va inregistra in jurul valorilor de -2 și 2 grade. In Crișana, cerul va fi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

