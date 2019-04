Vremea 1 aprilie 2019. Unde vor fi 23 de grade Celsius Luna aprilie debuteaza cu o vreme frumoasa și maxime ce ar putea ajunge pana la 23 de grade Celsius. Prognoza meteo emisa de ANM anunța și ploi in anumite zone. Vremea pentr 1 aprilie va fi in general frumoasa și deosebit de calda in anumite zone ale țari. Temporar se vor semnala și precipitații sub forma de ploaie, dar maximele vor fi ridicate, cu valori termice cuprinse intre 10 și 23 de grade Celsius, potrivit ANM . Vremea 1 aprilie in țara In Banat, vremea va fi frumoasa și cerul mai mult senin pe parcursul zilei. Maxima se va incadra intre 19 și 22 de grade, iar minima va cobori pana spre… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

