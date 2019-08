Vreme urata in acest weekend: cod rosu pentru judetele Constanta si Tulcea, cu averse torentiale si intensificari ale vantului

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata noi Coduri portocalii de averse torentiale valabile pana la ora 19:30 in localitati din judetele Constanta si Alba. In judetul Constanta se vor semnala intensificari puternice ale vantului cu viteze la rafala ce vor depasi 80-90 km/h si vijelie…

- Alerta maxima! COD ROSU in mai multe zone din tara: sunt asteptate TORNADE Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata un Cod rosu vizand intensificari ale vantului cu aspect tornadic si averse torentiale, valabil pentru mai multe zone din tara. COD ROSU, valabil de la ora 14:00 pana la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare nowcasting cod rosu de furtuna, valabila pana la ora 15.30, in localitatea Tarcau din judetul Neamt. Astfel, potrivit meteorologilor, in localitatea mentionata se vor semnala averse torentiale ce vor cumula 40…50 l/mp, grindina…

- O avertizare Cod Galben de vreme severa a fost emis luni dimineața de Administrația Naționala de Meteorologie. Avertizarea este in vigoare pana miercuri, ora 23,00, și ... The post Un nou Cod Galben de vreme severa: Averse cu caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica, 16 iunie, o atenționare generala cod galben de averse torențiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și grindina, duminica, pana la ora 22.00. Vremea va fi calduroasa, izolat caniculara in regiunile vestice și sudice. In…

- Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in Bucuresti, in noaptea de duminica spre luni (2-3 iunie), in intervalul orar 21:00 - 9: 00, si se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie, potrivit prognozei pentru municipiul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o alerta cod galben de vreme severa imediata in județele Alba, Brașov, Mureș și Sibiu. Potrivit meteorologilor, local și temporar vor fi averse ce vor cumula 25…30 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina de mici…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis la ora 06.00 o un mesaj de vreme severa imediata pentru judetele Constanta si Tulcea.Avertizarea de tip Cod Galben este valabila pana la ora 08.00.In acest interval orar se va semnala, local, ceata care reduce vizibilitatea sub 200 metri. ...