Vreme urâtă de 1 Mai Vremea nu ține cu salajenii care doresc sa petreaca puțin timp in aer liber de 1 Mai. Meteorologii au anuntat pentru urmatoarele zile temperaturi in scadere, instabilitate atmosferica si vant puternic in majoritatea zonelor tarii. Vremea va fi in general instabila și mai rece decat in mod obișnuit la aceasta data in regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor incadra intre 12 grade in Dealurile de Vest și 24 de grade in sud-est. Incepand cu ziua de marti, temperaturile se vor afla in scadere in majoritatea zonelor tarii, instabilitatea atmosferica fiind… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat pentru urmatoarele zile temperaturi în scadere, instabilitate atmosferica si vânt puternic în majoritatea zonelor tarii. De 1 Mai, vântul puternic va pune stapânire pe sudul României, atingând la rafala viteze de 55-65 km pe ora.…

- Meteorologii au anunțat pentru urmatoarele zile temperaturi in scadere, instabilitate atmosferica și vant puternic in majoritatea zonelor țarii. De 1 Mai, vantul puternic va pune stapanire pe sudul Romaniei, atingand la rafala viteze de 55-65 km pe ora. Incepand cu ziua de marți, temperaturile se vor…

- Meteorologii anunțat ca incepand de luni, 29 aprilie, se va inregistra o scadere a temperaturilor și instabilitate in cea mai mare parte a țarii. Luni, 29 apililie, cerul va fi variabil cu innorari temporare si ploi de scurta durata, posibil insotite de descarcari electrice, pe arii restranse cu precadere…

- Meteorologii spun ca temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade in regiunile intracarpatice. In zilele urmatoare, sunt anunțate 23 de grade in București, insa vest, nord-vest si la munte sunt anunțate ploi. Vremea se va incalzi ușor in urmatoarele zile, dupa cum reiese din…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, inclusiv de Paște și de 1 mai. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, saptamana viitoare, in perioada 8-15 aprilie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestui interval. Cel mai cald va fi in…

- Meteorologii anunța ca weekendul acesta va fi unul cald in regiunile intracarpatice și cu temperaturi normale in restul țarii. De luni insa, in majoritatea regiunilor, și in Capitala, iși vor face apariția precipitațiile.„Sambata va fi vreme calda in regiuinile intracarpatice și normala in…

- Luni, 1 aprilie, vremea va continua sa fie frumoasa, iar temperaturile maxime se anunța mult mai ridicate, in comparație cu valorile termice specifice acestei perioade. Prognoza meteo pentru București, luni Ziua de luni aduce cer senin și temperaturi ridicate in Capitala. Vantul va sufla slab pana la…

- Vom avea parte in general de vreme calda in urmatoarele trei zile. Temperaturile vor ajunge la 23 de grade Celsius in sud-vestul țarii, insa in estul Transilvaniei vor fi minus 8 grade Celsius. Meteorologii spun ca vremea va continua sa se incalzeaza ușor incepand de duminica, noteaza Mediafax. Cum…