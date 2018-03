Stiri pe aceeasi tema

- Avertizarea cod galben de ploi abundente, vant si temperaturi scazute in Bucuresti si in 32 de judete va fi in vigoare pana la ora 23.00. Vezi si: Trafic paralizat din cauza ninsorilor si poleiului. Vezi cum se circula pe drumurile din tara Potrivit meteorologilor, in acest…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitații, intensificari ale vântului și racire accentuata, care a intrat în vigoare duminica dimineața. Capitala și 32 de județe se afla sub cod galben. Meteorologii anunța ca începând de duminica…

- Racire accentuata a vremii in cea mai mare parte a tarii Foto: Arhiva. Meteorologii anunta o racire accentuata a vremii în cea mai mare parte a tarii, fenomen care va persista toata saptamâna viitoare. De altfel, începând din aceasta dimineata, intra în vigoare…

- Prognoza meteo pentru intervalul 18-21 martie indica faptul ca iarna revine cu drepturi depline in Romania , temperaturile scazand inca de sambata, iar in Moldova ninsoarea iși face deja de cap. Daca aveți informații, fotografii sau filmulețe pe care vreți sa le publicam, trimiteți-le pe WhatsApp, la…

- Agentia Nationala de Meteorologie a emis mai multe atentionari cod galben Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Ploile, lapovita si ninsoarea vor acoperi, treptat, toata tara, la acest sfârsit de saptamâna, iar temperaturile vor scadea chiar si cu 15 grade fata de normalul perioadei. Agentia…

- Mai mult de jumatate din tara va fi afectata, duminica, de o racire accentuata a vremii, temperaturile urmand sa fie cu pana la 15 grade mai scazute decat valorile normale pentru aceasta perioada, potrivit unei atentionari Cod galben emise vineri de Administratia Nationala de Meteorologie. …

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitații mixte, racire a vremii și intensificari ale vântului, care va intra în vigoare sâmbata dupa-amiaza. Temperaturile vor fi cu peste 10 -15 grade mai mici decât valorile normale pentru aceasta perioada.…

- Cod galben de ploi, ninsoare, frig si vant in weekendul 17-18 martie. Meteorologii au emis o avertizare valabila pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Transilvaniei, zona Carpatilor Occidentali, jumatatea de nord a Moldovei si zona Carpatilor Orientali. Incepand din dupa-amiaza zilei de sambata,…

- Meteorologii au emis un avertisment pentru precipitații mixte și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, dar si intensificari ale vantului. Avertismentul meteo este valabil de astazi, 1 martie, ora 23.00 pana pe 4 martie, ora 10.00.Citeste si: ULTIMA ORA - Iohannis…

- Meteorologii de la ANM au emis noi avertismente de tip cod galben și portocaliu de ger, care afecteaza întreaga suprafața a țarii.COD GALBEN -Interval de valabilitate: 28 februarie, ora 11.00 – 02 martie, ora 20.00Valul de frig va persista și se va intensifica…

- Meteorologii de la ANM au emis o serie de avertismente de tip cod galben și portocaliu de ger, care afecteaza toata țara.COD GALBEN - Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 03 – 01 martie, ora 10Valul de frig va cuprinde treptat toata țara și va fi în intensificare,…

- Vești nu prea optimiste de la meteorologi! Mai exact, luni o sa ninga in Muntenia dar si la deal si la munte, va fi lapovita in Oltenia si pe arii restranse in Dobrogea, iar in Banat si Crișana va ploua. Maximele vor fi intre minus 3 grade in estul Transilvaniei si 7 grade in Dealurile de Vest.

- Vremea intoarce din nou foaia, si dupa o perioada in care precipitatiile au lipsit din peisaj, fie ca vorbim de ploi sau de ninsori, vom avea parte de schimbari la capitolul vreme. Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au transmis, marti, mai multe mesaje ce contin informatii…

- Noi avertizari meteo la inceput de saptamana, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete din Romania. Astfel, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ceata, ce determina…

- Maine cerul va fi noros si vor cadea precipitații, temporar puternice, predominant sub forma de ploi, in jumatatea de nord in faza mixta. Izolat se va produce ceața slaba, pe drum va fi polei.Vantul va sufla din est moderat, izolat cu intensificari.

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca pana la 11-12 grade in zona Timisoarei si chiar pana la 14-15 grade in sudul teritoriului. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul…

- PROGNOZA METEO 23 ianuarie, ORA 20 - 24 ianuarie, ORA 08 IN TARA Vremea va fi rece pentru aceasta data, chiar geroasa spre sfarșitul nopții in cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, iar izolat și in restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa intre -16 și -6 grade, mai scazute…

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea atentioneaza ca, in intervalul 21.01.2018, ora 18:00 ndash; 22.01.2018, ora 22:00, pe arii extinse vor fi precipitatii mixte la inceput, apoi predominant ninsori si vant puternic. Pentru aceasta noapte prognoza prezinta precipitatii cumulate de 10 15 l mp si izolat…

- Vremea rea se intoarce. Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16.00 pana luni la ora 22.00.

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in București in weekendul 20-21 ianuarie 2018. Potrivit informarii, la sfarșitul saptamanii, in Capitala, va ploua, iar precipitațiile vor fi, in cursul serii, și sub forma de ninsoare. Meteorologii anunța ca in intervalul 20 ianuarie, ora 15 – 21 ianuarie, ora…

- Vremea rea va continua in acest sfarsit de saptamana, in prima parte a intervalului fiind anuntate ninsori in Transilvania si Maramures, dar si precipitatii mixte in Moldova, unde se va forma ghetus si polei, potrivit meteorologilor. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial…

- Pina miine, la ora 22.00, județul Suceava va fi sub cod galben de precipitații și vint. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, in a doua parte a nopții urmatoare și miine, in Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și pe arii restrinse in nordul Munteniei vor predomina ninsorile. Cantitațile de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare meteorologica cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol pentru aproape jumatate de tara, valabila de marti, ora 17.00, si pana miercuri, la ora 20.00. Meteorologii avertizeaza ca ninsorile vor fi insemnate…

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Meteorologii de la ANM au emis o informare meteorologica de precipitații și vreme rea, care va afecta aproape toata țara.Avertismentul este valabil în perioada 15 ianuarie, ora 20.00 – 17 ianuarie, ora 20.00.În cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie)…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca, in acest sfarșit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marți, sa se mai raceasca. „De Boboteaza va fi o…

- Vremea pe 31 decembrie 2017 și 1 ianuarie 2018. Este iarna și cei mai mulți romani se aslteptau sa aiba zapada de Craciun sau macar de Revelion. E adevarat ca in unele zone ale țarii a nins, zilele trecute, dar acum abia se mai gasește un petic de nea, pentru a practica sporturile de sezon. Mai mult,…

- Vremea se strica pe final de an. Dupa temperaturi care au ajuns și la 15 grade Celsius, iarna iși face simțita prezența in vestul Romaniei. Meteorologii au emis un cod galben de vant care va afecta mai multe județe.

- Directorul Administrației Naționale a Meteorologiei, Elena Mateescu, a vorbit la Antena 3, despre cum va fi vremea in perioada Craciunului."Va ninge moderat cantitativ. Pana maine, la ora 18.00, este o atenționare de ninsoare. Temperatura va fi una mai coborata decat inregistreaza stațiile…

- Cum va fi vremea de Craciun 2017. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a oferit cele mai noi informații legate de prognoza meteo din perioada sarbatorilor. In general, se vor inregistra temperaturi scazute și ninsori. Nu mai e mult pana la sarbatorile de iarna,…

- „Va ninge moderat cantitativ. Pana maine, la ora 18.00, este o atenționare de ninsoare. Temeratura va fi una mai coborata decat inregistreaza stațiile meteoroloice. Regimul de temperaturi scade, ne apropiem de ceea ce ar fi normal. Cel mult minime de -9, pana la 0 grade. Daca la acest moment ar fi…