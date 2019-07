Stiri pe aceeasi tema

Urgie in Romania in urma codurilor portocalii și galbene de vreme rea. Autoritațile sunt in alerta dupa ce mai multe localitați au fost afectate de furia vremii. O furtuna…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, pompierii au primit 25 de apeluri din zece localitati pentru a interveni dupa ce o furtuna puternica s-a abatut asupra judetului. Cea mai afectata localitate a fost Dangeni, acolo unde mai multe locuinte au ramas total…

- Fenomenele hidro-meteorologice inregistrate in judetul Botosani in perioada 20-23 iunie au produs pagube in valoare de peste 2,5 milioane de lei, a anuntat, marti, intr-o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, prefectul Dan Slincu. Potrivit sursei citate, ploile torentiale si inundatiile…

- O furtuna puternica a afectat, astazi dupa-amiaza, mai multe localitati din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, vantul puternic a smuls acoperisurile a doua imobile din comunele Ungureni si Dangeni. De asemenea,…

- O furtuna puternica a afectat, marti dupa-amiaza, mai multe localitati din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, vantul puternic a smuls acoperisurile a doua imobile din comunele Ungureni si Dangeni.…

- De la instituirea Codului Portocaliu de ploi abundente și instabilitate atmosferica accentuata, s-au produs situații de urgența in noua unitati administrativ- teritoriale din județul Botoșani (municipiul Botoșani, municipiul Dorohoi, oraș Flamanzi, comuna Sulița, comuna Albesti, comuna Ungureni, …

- Un tanar de 23 de ani din judetul Botosani a murit carbonizat, dupa ce masina pe care acesta o conducea a lovit un copac si apoi a luat foc, a declarat, pentru AGERPRES, seful Serviciului Politiei Rutiere, Teodor Orhei. Accidentul a avut loc pe drumul national DN 29 D, pe raza localitatii Trusesti,…