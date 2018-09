Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele doua saptamani din luna august aduc vreme calda, dar revin și ploile. astfel ca, potrivit prognozei publicate de ANM, in cea mai mare parte a țarii vom avea soare și temperaturi ridicate și doar in anumite intervale vor cadea precipitații.

- Ploile par sa ocoleasca Banatul cel puțin pana la mijlocul acestei luni. Potrivit meteorologilor, care au realizat o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pe doua saptamani, pana in data de 19 august, vremea va fi calduroasa in vestul țarii. “Vremea va fi calduroasa in orele amiezilor…

- Ploile vor continua in aproape toata tara in urmatoarele doua saptamani, dar temperaturile vor fi in general apropiate de cele normale pentru luna iulie, arata prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 16 – 29 iulie 2018, informeaza AGERPRES . In ceea ce priveste Transilvania,…

- Ploile vor continua in aproape toata tara in urmatoarele doua saptamani, dar temperaturile vor fi in general apropiate de cele normale pentru luna iulie, arata prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Meteorologii anunta vreme calduroasa, insa usor instabila in urmatoarele zile. Vor fi innorari temporar accentuate, averse ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil, cu unele innorari si izolat…

- ANM a publicat prognoza meteorologica pentru intervalul 9 - 22 iulie 2018. În urmatoarele doua zile, vremea se va menține în general instabila, cu înnorari temporar accentuate. Va ploua pe arii extinse, iar în intervale scurte de timp. Vor fi mai ales averse ce vor avea și…

- Vremea se va incalzi usor in urmatoarele zile la nivelul intregii tari, temperatura maxima ajungand la 31 de grade. In schimb, probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 5-15 iulie, conform prognozei pe urmatoarele doua saptamani transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Vremea din 29 iunie nu aduce prea mari schimbari, in afara faptului ca temperaturile mai cresc cu doua grade fața de ziua precedenta. Prognoza meteo anunța furtuni cu fulgere și cantitați mari de apa acumulate.