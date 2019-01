Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea dintre ani, sunt anuntate temperaturi normale pentru aceasta perioada, cu precipitatii slabe cantitativ si izolate, anunta meteorologii. Cei care aleg statiunile montane de Revelion se bucura de un strat nou de zapada, insa la altitudini inalte exista pericolul de avalanse. Astazi, o zi mohorata,…

- Vremea se va încalzi în toata țara în zilele urmatoare, anunța reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), precizând ca temperatura maxima va fi de 11 grade, în timp ce minima va fi de minus un grad. De asemenea, vor fi precipitații sub forma de ploaie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca joi, 29 noiembrie, vremea va fi deosebit de rece, cu vant puternic, dar fara ninsori, in majoritatea zonelor țarii. Vremea 29 noiembrie 2018 In țara: Astfel, potrivit meteorologilor, temperaturile vor continua sa scada in toata țara, devenind chiar…

- Meteorologii anunța, pentru acest weekend, o vreme calda și temperaturi cu șase grade mai mari decât media acestei perioade pentru mare parte din țara, maxima ajungând pâna la 20 de grade Celsius. În București se vor înregistra valori de pâna la 17 grade Celsius.…

- Meteorologii anunta, pentru weekend, o vreme deosebit calda si temperaturi cu 10 grade mai mari decat media acestei perioade pentru mare parte din tara, iar in Bucuresti in zilele de sambata si duminica se vor inregistra valori de pana la 19 grade, potrivit Mediafax. „In acest weekend, vremea va fi…

- „In acest weekend, vremea va fi deosebit de calda in regiunile intracarpatice, acolo unde temperaturile vor fi mai ridicate cu peste 10 grade fata de mediile multianuale. Astfel ca la amiaza se vor inregistra 25-26 de grade. Adica Banat, Crisana, Maramures, Transilvania. Si in zonele de deal si de munte,…

- Surprinzator, dupa inghețul și frigul din ultimele zile, urmeaza un weekend cu temperaturi foarte ridicate, meteorologii anuntand ca vor fi chiar si 10 grade peste media perioadei. Meteorologul de serviciu din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), a anuntat ca sambata vor fi maxime…

- Meteorologii prognozeaza ca urmatoarele doua saptamani vor fi diferite atat din punct de vedere climatologic, cat si al precipitatiilor, cu valori termice maxime de 23 - 24 grade Celsius, in primul interval, respectiv mai scazute si cu pana la 10 grade in unele regiuni, in cel de-al doilea, reiese din…