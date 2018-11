Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca incepand de joi pana duminica vremea se raceste, iar temperaturile vor fi cu circa opt grade mai mici fata de cele normale. In majoritatea regiunilor se vor inregistra ploi, dar nesemnificative din punct de vedere al cantitatii. Reprezentantul ANM sustine ca incepand de joi apar…

- Meteorologii anunța, pentru acest weekend, o vreme calda și temperaturi cu șase grade mai mari decât media acestei perioade pentru mare parte din țara, maxima ajungând pâna la 20 de grade Celsius. În București se vor înregistra valori de pâna la 17 grade Celsius.…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se va schimba radical in urmatoarele zile, in toata țara. BANAT Din data de 23 octombrie și pana la sfarșitul intervalului, maximele se vor situa sub cele climatologic specifice perioadei, in medie, in jurul valorii de 13 grade. In ceea ce privește…

- Sfarșitul lunii septembrie a venit cu vreme extrem de rece pentru prima luna de toamna, mult sub normalul acestei perioade. Miercuri dimineața la ora 5, mercurul din termometre s-a oprit la -1 grad la Gherla, in condiții de cer senin. In urma cu doar o saptamana, in oraș au fost dimineața 8 grade, iar…

- Primul strat de zapada al iernii 2018-2019 la Vartop, in stațiunea Arieșeni din Munții Apuseni, s-a așternut in aceasta dimineața, cand temperatura a scazut sub zero grade Celsius. In stațiunea montana Arieșeni, din județul Alba, precipitații mixte sub forma de lapovița și ninsoare au fost inregistrate,…

- Primul episod de racire a vremii aduce și prima ninsoare din aceasta toamna. Ninge ca in povești la Balea Lac și potrivit meteorologilor, va ninge și mai mult in noaptea de luni spre marți. Potrivit reprezentantilor Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, la Balea s-au inregistrat,…

- Vin ingheturile peste Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de stat, in zilele de 26 pana pe 28 septembrie, temperatura aerului, la suprafrata solului, va ajunge pana la minus 2 grade Celsius.

- Doua valuri de frig vor ajunge in Europa saptamana viitoare. Masa de aer rece va ajunge inclusiv in zona Mediteraneana, dar si in nordul Africii, informeaza severe-weather.eu, preluat de stirileprotv.ro Nordul si vestul Europei vor inregistra scaderi ale temperaturilor incepand de vineri, dupa care…