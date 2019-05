Vreme rea in weekend-ul in care Papa este in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Instabilitatea atmosferica va pune stapanire pe toata Romania si in aceasta saptamana. Vor fi precipitatii puternice, grindina si vant. Temperaturile cresc in majoritatea regiunilor. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta in continuare ploi si vijelii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben pentru jumatate din Romania. Și județul Argeș se afla sub avertizare in intervalul 06 mai, ora 14 – 6 mai ora 23. In intervalul menționat, in Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, local in Transilvania, Dobrogea și la munte,…

- Meteorologii au emis avertizari cod galben pentru mai multe județe din Transilvania, unde joi dupa-amiaza sunt așteptate intensificari ale vantului, descarcari electrice și grindina.Citește și: Calin Popescu Tariceanu vrea dezbateri in Romania pentru legalizarea canabisului și a etnobotanicelor…

- Vremea de Paște și de 1 Mai. Frig de Florii! ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) a actualizat progoza meteo pentru intervalul 15 aprilie- 13 mai 2019. Cum va fi vremea de Paște, Vremea de Florii li de 1 Mai in Romania.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis joi, 11 aprilie, o atenționare de vreme rea, in intervalul 11 aprilie, ora 15 – 15 aprilie, ora 10. In intervalul menționat va ploua temporar in toate regiunile și vor fi mai ales averse, insoțite de descarcari electrice, mai insemnate cantitativ…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat in aceasta dimineata ca 15 judete din Romania vor fi afectate de viscol si vijelii! Incepand cu ora 06:00 a intrat in vigoare atentionarea de cod galben pentru zonele respective.

- Vreme capricioasa in urmatoarele doua saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pana pe 17 martie. La sfarsitul acestei saptamani, maximele termice vor ajunge pana in jurul valorii de 20 - 21 de grade in Muntenia, Oltenia si Banat. Apoi temperaturile vor scadea.

- Avertizari de ultim moment au fost facute de meteorologii de serviciu. Mai multe coduri galbene au fost anuntate de Administratia Nationala de Meteorologie si sunt valabile in orele ce urmeaza.