Stiri pe aceeasi tema

- A 25-a editie a Banzai Cup, care va avea loc pe 24 februarie, in Sala Sporturilor Victoria din Arad, va fi primul concurs de karate din Romania care se va desfasura dupa noul regulament al WUKF. La competitie sunt asteptati peste 400 de sportivi din Italia, Serbia, Anglia, Belgia, Ungaria, Muntenegru…

- Comisia Europeana a relansat procesul de extindere a Uniunii cu sase tari din Balcanii de Vest: Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru, Bosnia si Hertegovina si Macedonia, Serbia si Muntenegru. Dar pentru aceasta regiune se bat si alti actori precum Rusia si China.

- „Prin aceasta distinctie ati onorat, in fapt, judetul Caras-Severin. Impreuna cu partenerii sarbi, Consiliul Judetean a derulat zeci de proiecte, volumul financiar ridicandu-se la cateva milioane de euro si sunt convins ca vor mai exista si altele, pentru care au fost identificate noi domenii…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Roș-albaștrii nu reușisera niciodata sa caștige in fata unei trupe din Italia. Acum au invins reprezentante ale tuturor țarilor pe care le-au intalnit, cu trei excepții: Moldova, Grecia și Romania. Pana la meciul de joi seara nu exista o alta țara in afara Italiei care sa-i fi creat mai multe probleme…

- Clubul Sportiv Coltea 1920 Brasov reprezinta Romania in proiectul international Briswa, „The Ball Rolls In The Same Way For All”. Este vorba despre un proiect initiat de Universitatea Sapienza din Roma si in care sunt implicate sase tari, Italia, Grecia, Romania, Bulgaria, Ungaria si Serbia.…

- Printre subiectele ce vor fi abordate de ministri se numara teme de actualitate, precum: Siria, Balcanii de Vest si Coreea de Nord, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres. Cu aceeasi ocazie, ministrii de Externe europeni vor avea o sesiune comuna de lucru…

- Noi potentiale state membre ale Uniunii Europene din Balcanii de Vest si situatia din Siria, precum si Coreea de Nord vor fi principalele subiecte ce vor fi discutate joi si vineri de ministrii de externe din UE la o reuniune la Sofia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Reuniunea ministeriala…

- Destinatia este mereu aceeasi, singurul lucru schimbat fiind itinerariul, care nu mai este vechea ruta balcanica, inaccesibila incepand cu anul 2016, ci o noua ruta care din Grecia, trece prin Albania, Muntenegru, Bosnia, Croatia si Slovenia. Un traseu inedit care, cu toate acestea, asa cum asigura…

- Romania se afla pe ultimul loc in UE in "Indexul democratiei in 2017" Foto:eiu.com Într-un raport publicat ieri, de Economist Intelligence Unit, divizia de cercetare si analiza a grupului The Economist, intitulat "Indexul democratiei", sunt analizate 156 de tari la cinci…

- Veniturile guvernamentale din taxele de mediu in statele membre ale Uniunii Europene s-au ridicat la 364,4 miliarde de euro in 2016, comparativ cu 296,5 miliarde de euro in 2006, iar in aceasta perioada ponderea taxelor de mediu in totalul taxelor si contributiilor a scazut de la 6,4% in 2006 la…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- Angajații din Romania sunt in top atunci cand vine vorba de numarul de ore lucrate pe saptamana de europeni. Cel mai mult stau la serviciu angajații din Marea Britanie. Clasamentul european pune Romania intre primele zece țari atunci cand vine vorba de numarul de ore pe care il petrec la serviciu angajații.…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Un angajat cu norma intreaga din UE a lucrat in medie anul trecut 40,3 ore intr-o saptamana obisnuita de lucru, barbatii muncind in medie 41 de ore, fata de 39,3 ore in cazul femeilor, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai multe ore pe săptămână…

- Populația Romaniei va scadea dramatic pana in 2050 deși la nivel mondial va fi inregistrata o creștere demografica. Potrivit unui raport ONU, țara noastra se afla in primele 10 țari in ceea ce privește scaderea populației in urmatorii 30 de ani. Populația globala va crește pana la 10 miliarde pana in…

- Turistii chinezi sunt mari cheltuitori iar cum numarul celor care viziteaza Europa ar urma sa creasca cu aproape 70% in urmatorii cinci ani, tarile de pe “batranul continent” intind covorul rosu pentru a-i face pe oaspeti sa se simta bineveniti, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Anul trecut, 12,4…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ziua de luni, 15 ianuarie 2018, controlorii de trafic aerian din Grecia au anuntat declansarea unei greve, in intervalul orar 12:00 ndash; 15:00. Pe cale de consecinta,…

- Grapini a ținut sa promoveze centenarul Marii Uniri a romanilor printr-un eveniment la nivelul cel mai inalt al țarii noastre, scop in care a organizat un spectacol folcloric de inalta ținuta, la care au fost invitați ziariști, studenți din Timișoara și din intreaga Romanie. Evenimentul, denumit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat declansarea unei greve de 24 de ore pentru ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, si, ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile din…

- „Pe parcursul intregului trimestru III al anului 2007, preturile en gros de energie electrica au fost cele mai ridicate in Romania din intreaga regiune CEE (n.n.- Europa Centrala si de Est), datorita in primul rand producerii de energie electrica si nucleara inferioara celei obisnuite in tara respectiva,…

- Romania, cu cea mai mare scumpire a energiei electrice din UE In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania si in august au atins maximele Europei de Est, reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor…

- "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri, un moment de criza politica profunda. Astazi, datorita deciziilor indraznete si a unei colaborari excelente, aceste crize au fost abordate si rezolvate in cea mai…

- Federica Mogherini, sefa diplomatiei Uniunii Europene, a declarat marti ca anul 2018 este crucial pentru statele din Balcani in ceea ce priveste integrarea europeana si aplicarea reformelor. "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai…

- Principalul obiectiv al FRF in 2018 va fi un inceput cat mai bun al primei reprezentative in Liga Natiunilor, care sa se finalizeze cu o calificare la EURO 2020. „In plan sportiv, ne dorim, fireste, un parcurs al echipei nationale in Liga Natiunilor care sa se finalizeze cu calificarea la EURO 2020…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2017, în ancheta agentiei poloneze PAP, în timp ce românca Simona Halep, numarul unu mondial în tenisul feminin, s-a clasat pe locul 13. Atacantul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pune la dispozitia cetatenilor romani care se deplaseaza in strainatate pana la finalul anului "Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2017", material care contine recomandari utile in cazul calatoriilor in afara granitelor Romaniei, precum si un set de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in conformitate cu datele oferite de Serviciul National de Meteorologie, in perioada 17 - 18 decembrie 2017, sunt prognozate furtuni si ploi torentiale, in vestul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in conformitate cu datele oferite de Serviciul National de Meteorologie, in perioada 17 – 18 decembrie 2017, sunt prognozate furtuni si ploi torentiale, in vestul tarii, cu…

- La funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franta, Prusia, Italia si Portugalia. Casa Regala a anuntat si programul complet al evenimentelor.

- „In aceste zile de doliu national dedicat memoriei celui care a fost Rege al Romaniei ar fi, credem, oportun sa dam un alt nume pricipalei artere a orasului Oradea, schimband denumirea ce aminteste de trecutul comunist cu o alta, care le va reaminti trecatorilor de un reper al moralei si…

- In afara de Familia Regala a Romaniei, la funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franța, Prusia, Italia și Portugalia, arata un comunicat al Casei Regale…

- Regele Simeon al II-lea al bulgarilor, la catafalcul Regelui Mihai. Fostul suveran al Bulgariei a sosit, joi, in jurul pranzului, la Palatul Regal, unde s-a recules la sicriul Regelui Mihai. Mii de oameni au format o coada impresionanta, pentru a se reculege pentru cateva secunde la sicriul Regelui…

- La funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate familiile regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franta, Prusia, Italia si Portugalia.

- In afara de Familia Regala a Romaniei, la funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franța, Prusia, Italia și Portugalia.

- In afara de Familia Regala a Romaniei, la funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franța, Prusia, Italia și Portugalia. Vor fi reprezentate Familiile ...

- Casa Regala a Romaniei prezinta lista participantilor la funeraliile Regelui Mihai, precizand ca vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franta, Prusia, Italia si Portugalia.

- Romania devine, in urma unor schimbari organizationale, lider strategic in cadrul British American Tobacco pentru opt tari din sudul si sud-estul Europei si pentru Kosovo. In urma deciziei, operatiunile BAT din Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia-Hertegovina, Muntenegru, Slovenia…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Visegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croatia, Grecia, Romania, Slovenia si Serbia, context in care a aratat ca, pentru tara…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice in spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Vișegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croația, Grecia, Romania, Slovenia și Serbia, context in care a aratat ca, pentru țara…

- Romania devine, in urma unor schimbari organizaționale, lider strategic in cadrul British American Tobacco pentru opt țari din sudul și sud-estul Europei și pentru Kosovo. In urma deciziei, operațiunile BAT din Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Slovenia și…

- "Politia Romana si autoritatile din tarile membre Europol au actionat pentru contracararea traficului ilegal de arme si munitii in spatiul comunitar, in cadrul Joint Action Days. Mii de persoane si sute de vehicule au fost verificate de politistii romani specializati in arme, explozivi si substante…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei si pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a tarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Dintre sportivii romani cu performanțe deosebite in acest an au mai fost menționați canotoarele Ionela-Livia Lehaci, Gianina Beleaga (campioane mondiale la dublu vasle categorie ușoara), Madalina Bereș și Laura Oprea (campioane europene la dublu rame), canoiștii Victor Mihalachi și Leonid Carp, vicecampioni…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial in tenisul feminin , Horia Tecau, caștigator in proba de dublu a turneului de tenis US Open, gimnaștii Marian Dragulescu și Catalina Ponor, campioni europeni anul acesta la Cluj-Napoca, se numara printre nominalizații la cea de-a 45-a ediție a anchetei ”Cei…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Există mai multă disponibilitate (decât în…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Există mai multă disponibilitate (decât în…

- Cooperarea China-CEEC (sau cooperarea „16+1“) este o noua platforma de colaborare creata in 2012 de China si 16 tari din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia,…