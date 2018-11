Stiri pe aceeasi tema

- Printre cele mai poluate orașe europene se numara București, capitala Romaniei, Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovina; Cracovia (Polonia), Plovdiv (Bulgaria), Tirana (Albania), Torino (Italia), precum și orașul Kiev, capitala Ucrainei.

- Nivelul scazut al increderii publice in vaccinuri in Uniunea Europeana duce la scaderea ratelor de imunizare si la cresterea numarului de epidemii, potrivit unui raport realizat de un grup de experti, publicat marti, transmite Reuters. Epidemiile recente de rujeola, cele mai numeroase cazuri…

- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate marti de Eurostat. Cu toate acestea,…

- Romania pierde mai mult de 10 miliarde de euro anual din cauza deficitului de talente (circa 6% din PIB-ul national), iar Uniunea Europeana pierde, din aceeasi cauza, 324 de miliarde de euro pe an, se arata intr-un studiu dat publicitații de PwC. Companiile antreprenoriale din Europa consideră…

- Preturile la locuinte in Romania au urcat cu 3,1% in trimestrul doi din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a treia mare crestere inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Sosirile vizitatorilor straini în România, înregistrate la punctele de frontiera, au fost în luna august 2018 de 1,4 milioane, în crestere cu 10,4% fata de luna august 2017. Majoritatea vizitatorilor straini provin din tari situate în Europa (92,5%). Din totalul…

- Intre 7 si 8 septembrie 2018, are loc, la Baia Mare, cea de-a opta ediție a Festivalului Internațional Coral “Liviu Borlan”. Oaspeti din Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria si Romania vin la Baia Mare spre a-l cinsti pe Liviu Borlan si creatia sa. Spre a cinsti muzica corala…