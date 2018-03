Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro.…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Europa (UE plus tarile EFTA) a inregistrat o crestere de 24,1% in luna februarie 2018, comparativ cu februarie 2017, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De asemenea, ACEA informează că piaţa…

- Politia londoneza a anuntat ca doua persoane au fost spitalizate de urgenta dupa incidentul cu un colet suspect la Parlament. Dupa ce coletul a fost analizat de catre specialisti s-a dovedit ca substanta continuta in pachetul suspect nu era "periculoasa". Coletul suspect fusese livrat la…

- Unul dintre cei mai mari economisti americani, Jeffrey Sachs, profesor la Columbia University, a spus astazi la Bucuresti ca Romania trebuie sa investeasca in industriile de inalta tehnologie daca vrea crestere economica sustenabila si sa ramana cat mai aproape de nucleul UE. „Romania are…

- Daca ai „rasfoit” de curand site-urile cu anunțuri imobiliare și ți se pare ca prețurile pentru chiriile din orașele din Romania sunt cam piperate, ne-am gandit sa facem un top al celor mai scumpe țari din Europa, ca sa iți faci o idee despre cat de mult platesc ceilalți cetațeni ai uniunii. Facand…

- Multe aeroporturi au fost inchise temporar și sute de zboruri au fost anulate. Temperaturile record și ninsorile abundente i-au lovit greu pe britanici. Mare parte din Regat este sub cod roșu: o raritate pentru Marea Britanie.

- Intr-o lume tot mai greu de inteles o ninsoare mai abundenta, venita din ceriuri, este spaima cea mai noua a popoarelor din batrana si sclerozata Europa. Ma uitam, asa, de vreo 2 zile, pe la TV si pe online-urile locale la imagini si poze mirifice din muntii nostri dar si din sudul tarii, cu vitregiile…

- Dacia Duster a devenit cel mai vandut SUV de clasa B din Europa, in luna ianuarie, lansarea noii generații fiind de bun augur pentru marca romaneasca. Duster a depașit Opel Mokka, cel mai apropiat ...

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a participat, joi si vineri, la lucrarile Reuniunii de iarna a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE), desfasurata la Viena, conform Agerpres.In cadrul…

- Ryanair a anunțat ca iși va inchide baza de la Timișoara incepand cu data de 25 martie. Cele doua rute, spre Milano și București vor continua sa fie operate in continuare. Ryanair, cel mai mare operator low-cost din Europa, a anunțat ca incepand cu data de 25 martie iși va inchide baza de la Timișoara.…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- "Nu este o epoca in care ne putem permite ca aceasta cooperare a noastra sa fie inhibata, ca securitatea cetatenilor nostri sa fie pusa in pericol de o concurenta intre parteneri, de rigiditati institutionale si ideologii bine ancorate", a avertizat ea, potrivit unor fragmente din discursul sau difuzat…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Trandafirii roșii aproape ca au devenit sinonimi cu Valentine’s Day, iar pe masura ce Ziua Indragostiților a devenit tot mai populara și in Europa, țarile de pe continent au inceput sa importe tot mai mulți trandafiri. Așa s-a ajuns ca importurile care ajung in UE sa totalizeze peste 600 de milioane…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamana aceasta exercitii impreuna cu Fortele navale romane, in Marea Neagra. Doua dintre cele patru grupuri maritime NATO pentru reactie rapida efectueaza un exercitiu cu Fortele navale romane saptamana aceasta, in Marea…

- Grupul american Ford a solicitat obtinerea unei licente bancare in Germania, pentru a se asigura ca isi va putea finanta in continuare afacerile in Europa dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, a relatat o publicatie germana, transmite Reuters, conform news.ro.Cererea a fost…

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Preturile actiunilor din Statele Unite au scazut brusc cu peste 1.100 de puncte, in cea mai mare cadere dintr-o singura zi de la criza financiara care a avut loc in urma cu un deceniu. Instabilitatea pietei a inceput vineri, cand Departamentul Muncii a facut publice datele privind angajatii. Acestea…

- Un reportaj realizat de BBC1 in fermele din Marea Britanie arata de ce patronii britanici prefera muncitorii veniți din Europa de Est: sunt mai harnici, mai eficienți și au pretenții mai mici ca britanicii.

- Capitala Rusiei, Moscova, este afectata de cele mai mari ninsori cazute anul acesta, cu un strat de zapada de peste 20 de centimetri, fapt ce a ingreunat traficul auto si pietonal si a obligat serviciile de deszapezire ale Primariei sa lucreze la capacitate maxima pentru a curata strazile si trotuarele,…

- Capitala Rusiei, Moscova, este afectata de miercuri de cele mai mari ninsori cazute anul acesta, cu un strat de zapada de peste 20 de centimetri, fapt ce a ingreunat traficul auto si pietonal si a obligat serviciile de deszapezire ale Primariei sa lucreze la capacitate maxima pentru a curata strazile…

- Ultima luna a iernii incepe tot cu vreme iesita din comun atat din punct de vedere al aspectului, cat, mai ales al temperaturilor. Iarna nu isi va intra in drepturi in aceasta saptamana. Astazi temperaturile vor creste rapid si vor depasi valorile normale pentru inceputul lunii februarie. Vor fi pana…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen, sud-vestul Germaniei, pentru a ajunge cu trenul in patru zile pana la baza lituaniana Rukla, a anuntat Bundeswehr-ul. Batalionul de infanterie usoara 292 urmeaza sa inlocuiasca…

- Iarna grea loveste la sfarsitul acestei saptamani si sudul tarii, ferit pana acum de urgia naturii. Dupa temperaturi de primavara, chiar si cu 9 grade peste valorile normale, de duminica vine urgia. Ploaia se va transforma in lapovita si apoi ninsoare.

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci…

- Iarna si a intrat in drepturi la Constanta. Din cauza viscolului deszapezirea este ingreunata si vizibilitatea redusa. Autoritatile au decis inchiderea unui sector din DN2, iar pe toate drumurile judetene a fost instituita restrictie de tonaj. Si in municipiul Constanta traficul rutier se desfasoara…

- Marea Britanie si Italia isi vor suplimenta efectivele militare in regiunea Sahel din Africa, cu scopul de a combate terorismul si a opri fluxul de imigranti africani care traverseaza Marea Mediterana pentru a ajunge in Europa, informeaza site-ul postului France 24.

- ♦ Anul trecut au fost inmatriculate 472.800 de autoturisme Dacia la nivel european (UE A Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), in crestere cu 12,1%. Numarul de autoturisme noi in­ma­triculate a crescut anul trecut in Ro­mania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.

- Iarna pare decisa sa isi intre in drepturi in cateva zone din tara, care, incepand cu aceasta dupa-amiaza, se vor afla sub COD GALBEN de ninsori si vant. In prima faza, insa, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie transmit o actualizare a informarii meteo emise recent, anuntand ca…

- Mai mulți pasageri ne-au semnalat, saptamana trecuta, faptul ca au avut intarzieri mari la plecarile și aterizarile la Timișoara cu avioane ale companiei Ryanair. Astfel, potrivit pasagerilor, in data de 8 ianuarie, cursa de Stansted/Londra a decolat de pe Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara…

- Onomastica. Instituție zisa și de interes public, cu cont pe facebook. E 7 ianuarie, Sfintul Ion, ultima sarbatoare dintr-un șir numit al Sarbatorilor de iarna, din care mulți vor ieși grași, mahmuri, scirbiți de viața și cu tentative de a slabi eminamente eșuate. Ușa garderobei e larg deschisa. Vin…

- BSB a dat startul programului de burse pentru anul academic 2018 - 2019, in care ofera burse de pana la 100% din taxa de școlarizare. Pot aplica pentru acest program toți elevii cu varste cuprinse intre 13-16 ani care iși doresc sa studieze la British School of Bucharest și, astfel, sa descopere…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri de crestere din Europa, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Deşi opt dintre cei 13 economişti…

- O furtuna puternica de iarna lovește coasta de est a Statelor Unite, in mai multe state fiind emise avertismente. De exemplu, in New York se așteapta sa se depuna un strat de zapada de 15 centimetri. Furtuna este numita in limbajul de specialitate „ciclon-bomba".

- Fostul premier britanic Tony Blair a cerut, joi, conducerii Partidului Laburist sa sprijine apelul pentru un nou referendum privind Brexit, argumentand ca problemele alegatorilor britanici nu vor fi solutionate prin iesirea din Uniunea Europeana, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.…

- Furtuna botezata Eleanor s-a dezlantuit noaptea trecuta asupra Irlandei si a Marii Britanii, provocând inundatii masive. Vântul si ploaia torentiale au avariat reteaua de electricitate, asa încât mii de locuinte au ramas în bezna si frig. În…

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a inițiat, recent, un ingenios și... generos program de cunoaștere și promovare a patrimoniului natural din Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului. Așa cum aflam de la conducerea CNM ASTRA, programul…

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000 de clienti, oferind servicii de video, voce si internet in banda larga. Cifra de afaceri a UPC Austria se ridica la 342 milioane de dolari, ceea ce reprezinta aproximativ 2% din veniturile totale realizate de Liberty Global in…

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Iarna grea in Europa. Ninsorile abundente din vestul si sud-vestul Germaniei au provocat perturbari ale traficului aerian si rutier. Cel putin 170 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Frankfurt, iar avioanele care urmau sa aterizeze acolo au fost redirectionate.

- SARBATORILE DE IARNA. Meteorologii au emis prognoza meteo cuprinsa în intervalul 18-31 decembrie 2017. Potrivit prognozei, de Craciun nu vom avea zapada în cea mai mare parte a țarii, însa sunt șanse de Revelion.