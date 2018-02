Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca in aceasta saptamana vremea va fi mai calda decat este normal pentru aceasta perioada. Astfel, in mai multe zone ale țarii, temperaturile vor fi primavaratice, apropiate de normalul pentru finele lunii martie, nicidecum pentru sfarșitul lunii ianuarie. Din 5 februarie, insa, vremea…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta temperaturi ridicate in urmatoarele zile. Pe parcursul zilei valorile termice vor fi mult mai ridicate decat in mod normal la aceasta data, iar maximele se vor incadra intre 5 si 15 grade. A

- Documente atasate: Prognoza meteo februarie MUNTENIA Pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada a anului. Mediile regionale ale maximelor termice se vor incadra intre 6 și 13 grade, iar ale celor minime intre -4 și 1 grad.…

- PROGNOZA METEO pentru 29 și 30 ianuarie indica temperaturi care vor ajunge chiar și la 15 grade Celsius, cu mult peste maximul perioadei. PROGNOZA METEO data publicitații de ANM arata ca vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice…

- Vremea se va mentine rece in zonele joase din jumatatea de sud-est a tarii, unde dimineata si noaptea vor fi local geroase, in timp ce in restul teritoriului valorile termice vor continua sa creasca, astfel ca cele diurne se vor situa cu mult peste normalul datei, informeaza ANM.

- In noaptea de miercuri spre joi se vor inregistra minus 23 de grade in estul Transilvaniei, asta dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri temperaturile au ajuns la minus 21 de grade in Radauti. De asemenea, in Bucuresti se vor inregistra minus 10 grade in noaptea de miercuri spre joi.

- PROGNOZA METEO 23 ianuarie, ORA 20 - 24 ianuarie, ORA 08 IN TARA Vremea va fi rece pentru aceasta data, chiar geroasa spre sfarșitul nopții in cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, iar izolat și in restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa intre -16 și -6 grade, mai scazute…

- PROGNOZA METEO pentru 22 si 23 ianuarie indica faptul ca vremea se va mentine rece si vor avea loc ninsori in cea mai mare parte a tarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru 22 si 23 ianuarie, zile in care cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei…

- Este in vigoare o informare meteo, valabila pana duminica la ora 6.00, perioada in care in Muntenia si in Dobrogea vor fi ploi si lapovita, apoi ninsoare. „Maine (n.r. duminica) și luni, observam ca aria precipitațiilor se va extinde in majoritatea regiunilor țarii. Daca maine dimineața vom…

- Iarna grea loveste la sfarsitul acestei saptamani si sudul tarii, ferit pana acum de urgia naturii. Dupa temperaturi de primavara, chiar si cu 9 grade peste valorile normale, de duminica vine urgia. Ploaia se va transforma in lapovita si apoi ninsoare.

- In vestul, nordul si centrul tarii, vineri, innorarile vor persista si vor cadea precipitatii, mai ales sub forma de ploaie - ziua si predominant ninsori noaptea. La munte va ninge. In restul teritoriului, cerul va fi variabil cu innorari si precipitatii slabe, insa pe arii mai restranse, indeosebi…

- Vremea se va mentine rece in majoritatea zonelor, geroasa dimineata si noaptea in nord, nord-est si centru si local in dealurile sudice. LUNI Innorarile vor fi mai persistente in regiunile din sudul si sud-vestul tarii unde local si temporar vor fi ninsori slabe. In restul teritoriului cerul va fi variabil…

- Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza vantului. Formula matematica a acestui indice a fost conceputa pornind de la analiza modului in care, in situatii de temperaturi scazute si vant intens, stratul termic protector existent…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- Vremea incepe sa se raceasca mai ales in regiunile extracarpatice, unde valorile termice vor deveni apropiate de cele normale la aceasta data.Concret, temperaturile maxime se vor incadra intre 0 grade in Moldova si 9 grade in Banat si Crisana, iar cele minime se vor situa intre -8 grade in…

- Vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, dar si in extremitatea de sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 12 grade, iar cele minime intre -2 si 7 grade, usor mai scazute in estul Transilvaniei.

- Prognoza meteo pentru intervalul 08-21 ianuarie 2018, realizata pe baza estimarilor Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, a fost data publicitații. Prognoza se realizeaza folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF)…

- BANAT Media regionala a temperaturilor maxime va marca o scadere treptata de la 13 grade, valoare ce caracterizeaza o vreme deosebit de calda, pana la 2 grade la sfarșitul primei saptamani, apropiindu-se de normalul perioadei. Din ziua de 15 ianuarie va urma un proces de incalzire, de la medii…

- Incet, incet, iarna incepe sa isi intre in drepturi, cu temperaturi scazute si precipitatii ce pot lua forma de ninsori. Scaderea temperaturilor nu se va face brusc, lasandu-ne sa ne pregatim, macar psihic, pentru o iarna ca la carte. PROGNOZA METEO BANAT Media regionala a temperaturilor maxime va marca…

- Deși suntem la început de ianuarie, când toata lumea se teme de "gerul Bobotezei", soarele ne bucura cu razele sale primavaratice. Dupa ziua de ieri, astazi avem înca o zi calda de primavara, cu o atmosfera însorita. La CONSTANȚA, la amiaza se vor înregistra astazi 12…

- Cerul va fi mai mult noros, iar precipitatiile vor fi frecvente in vest, nord-vest si centru. Valorile termice se vor mentine peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi variabil, pe parcursul zilei iar noaptea vor fi conditii de ceata.

- In prag de weekend, va ploua local prin Maramures, Crisana, Banat si cea mai mare parte Transilvaniei, iar in spatiul montan invecinat va fi lapovita. Atmosfera va fi destul de insorita in celelalte regiuni si doar pe suprafete restranse se va forma ceata, mai ales dupa lasarea intunericului. Vantul…

- Cerul va fi temporar noros; in prima parte a zilei vor mai fi ninsori slabe local in zonele montane, precipitații mixte pe arii restranse in Maramureș, estul Transilvaniei și dealurile subcarpatice din Moldova, in timp ce in sudul țarii vor fi posibile ploi slabe, izolate.

- Agenția Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru perioada 1-14 ianuarie, pe regiuni geografice. PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor încadra de la 11 grade în prima zi pâna la 6...8 grade în intervalul 2 - 6 ianuarie. În…

- Documente atasate: Prognoza meteo pana pe 14 ianuarie PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor incadra de la 11 grade in prima zi pana la 6...8 grade in intervalul 2 - 6 ianuarie. In zilele de 7 și 8 ianuarie, vremea se va incalzi, astfel incat mediile diurne se vor apropia de 10…

- Oscilatiile termice ne dau batai de cap. Vremea continua sa fie calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului vine frigul.

- Vremea va fi, in continuare, cu mult mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada a anului, transmite Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Mediafax . PROGNOZA METEO JOI, 28 DECEMBRIE In tara Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 7 si 14 grade, iar cele…

- MIERCURI, IN TARA: Regimul termic, apropiat de cel din intervalul precedent, se va mentine foarte ridicat, pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 15 grade, iar minimele vor avea valori de la -5 grade in estul Transilvaniei, pana la 9...10…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru sfarsitul acestui an si prima saptamana din 2018, in regiuni din tara. In Transilvania si la munte, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada. Sunt posibile precipitatii sub forma de lapovița și ninsoare,…

- Vremea se menține deosebit de calda pentru aceasta perioada, pana spre sfarșitul saptamanii. Sunt 13 grade in Capitala, cu 10-11 grade peste normal. Și minimele termice sunt mai ridicate.

- Valorile termice vor continua sa creasca, cu precadere în regiunile extracarpatice, unde vremea va deveni mult mai calda decât în mod normal pentru aceasta data, informeaza ANM. ASTAZI. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general, între 5 și 15 grade, iar cele…

- Meteorologii prognozeaza vreme relativ calda pentru ultima saptamâna din acest an. Se pare ca nu vom avea zapada de Craciunul pe stil nou, iar în noaptea de revelion s-ar putea sa cada lapovița. Valorile termice ale aerului în urmatoarele cinci zile, inclusiv și mâine,…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii, informeaza ANM. JOI Vor fi innorari in vest, centru si nord, unde mai ales spre seara si noaptea va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil, iar precipitatiile se vor semnala…

- PROGNOZA METEO. Vremea continua sa se raceasca in majoritatea zonelor. Luni, cerul va fi variabil in regiunile nord-vestice si mai mult noros in restul teritoriului, iar in sud si sud-vest precipitatiile vor fi pe arii relativ extinse. Si la Ploiesti a inceput sa ninga duminica seara. PROGNOZA METEO…

- Vreme extrema in urmatoarele zile, mai degraba de primavara decat de iarna autentica. Meteorologii anunta temperature bulversante. Astfel ca, daca duminica minima fost de -12 grade Celsius, pana marti, temperaturile vor ajunge la maxime de 16 grade Celsius, in timp ce in Baragan sunt anuntate maxime…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza meteo pentru miercuri și joi, 6 și 7 decembrie. MIERCURI In țara In primele ore ale zilei vor mai fi conditii de producere a poleiului. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, unde pe creste rafalele vor depasi 70…80 km/h,…

- PROGNOZA METEO pentru miercuri si joi. Cerul va fi temporar noros Cerul va fi temporar noros. Vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ploaie, ziua izolat in Moldova, iar noaptea in Banat si local in Crisana, Oltenia si sud-vestul Transilvaniei, potrivit ANM. Miercuri, în…

- Prognoza meteo pentru intervalul 24-26 noiembrie arata ca temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal in acesta perioada. Vremea se va mentine calda in sudul si sud-estul tarii, dar in restul teritoriului se va raci usor fata de ziua precedenta, informeaza ANM. Prognoza meteo pentru intervalul…

- Vremea incepe sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada la sfarsitul acestei saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu…

- Temperaturile scad si cu 10 grade fata de zilele anterioare. Vor fi ploi slabe sau burnița, local in vest, sud-vest si centru si izolat in rest. Miercuri, vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale in cea mai mare parte a țarii.…

- PROGNOZA METEO. VREMEA IN BANAT In prima zi de prognoza vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu o medie a maximelor termice de 16 grade. In urmatoarele doua zile valorile termice diurne vor scadea cu aproximativ 7...8 grade, apoi, pana in data de 20 noiembrie nu vor mai…

- Astazi, vom avea vreme posomorâta și temperaturi maxime de 10 grade ziua. Noaptea se vor înregistra 5 grade minim. Cerul va fi înnorat în totalitate. Vremea, în urmatoarele zile, se racește simțitor. Mâine noaptea se va înregistra -1, iar ziua +7. Vedeți…

- Vremea va fi mult mai calda decat in mod normal, au anuntat meteorologii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 13 grade in estul Transilvaniei si 21 de grade in Lunca Dunarii, iar cele minime se vor situa intre 4 si 11 grade, mai scazute in depresiuni, spre 1 grad.

- ANM a dat publiciutații PROGNOZA METEO pentru 13 și 14 noiembrie, aceasta indicand ca vremea va fi mult mai calda decat media acestei perioade. PROGNOZA METEO pentru LUNI, 13 noiembrie – In regiunile vestice si nord-vestice cerul va fi noros, temporar va ploua, iar cantitatile de apa vor putea depasi,…

- Temperatura va urca in mod neobișnuit de mult pentru aceasta perioada a anului, dupa care urmeaza o scadere drastica a temperaturii, dublata de ploi. Astfel, vremea se incalzește rapid incepand de duminca, atunci cand se anunța nu mai puțin de 16 grade celsius. Ziua de luni urmeaza sa fie…

- Ultima luna de toamna treptat îsi intra în forte si, dupa o perioada relativ calda pentru sezon, vremea se va raci, comunica MOLDPRES. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), în week-end si luni valorile termice vor indica pe întreg teritoriul tarii…

- Meteorologii au anuntat prognoza pentru perioada 6-19 noiembrie. Pe intreg intervalul de prognoza, variatiile termice vor fi spre scadere, usoara si treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei. In medie, temperaturile maxime…

- ANM: PROGNOZA METEO, VREMEA IN BANAT Pe intreg intervalul de prognoza, variațiile termice vor fi spre scadere, ușoara și treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei. In medie, temperaturile maxime vor fi de la 16 grade…

- In regiunile sudice si de rasarit, innorarile vor persista, in cea mai mare parte a timpului si, pe arii restranse, vor fi ploi slabe sau burnita, iar in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, posibil, fulguieli, informeaza ANM. LUNI In restul teritoriului, cerul va fi variabil. Mai ales la inceputul…

- Luni, cerul va fi variabil si vor fi conditii de ceata, in special in zonele joase de relief din centru, sud si est. Vantul va sufla slab erat, cu unele intensificari la munte si in Banat. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 10 si 17 grade, iar cele minime intre -2 si 10 grade.