- Potrivit meteorologilor, primul val de canicula îsi va face simtita prezenta în România începând de miercuri, când vor fi 34 de grade Celsius în vest, sud si est, mai ales în

- VREMEA. In perioada 8 iunie – 12 iunie, Romania se va confrunta cu un val de aer tropical, iar temperaturile vor depași 40 de grade Celsius la soare, avertizeaza meteorologii. Valul de aer cald va sosi dinspre Rusia. Insa, cu toate acestea, ploile iși vor face simțita prezența, existand și posibilitatea…

- Vremea 10 iunie - 8 iulie. In prima saptamana de prognoza, Romania va fi in prag de canicula, cu temperaturi de 32 - 33 de grade Celsius., potrivit Estimarii evolutiei valorilor termice si a...

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 10 iunie – 8 iulie 2019. In prima saptamana de prognoza, Romania va fi in prag de canicula, cu temperaturi de 32 – 33 de grade Celsius. Weekendul viitor, insa, valorile vor atinge 36 de…

- Potop in județul Argeș, in urma ploilor torențiale din ultimele ore! Mai multe zone din localitațile Pitești si Campulung Muscel au fost inundate, iar in Bascov 154 de copii dintr-o gradinița au fost evacuați cu microbuzul școlar din cladirea afectata de ape.

- Un nou val de ploi torentiale si vijelii va pune stapanire pe Romania. Vremea fi foarte calda, cu temperaturi care vor atinge si 32 de grade, dar cu ploi si vijelii. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), instabilitatea se va manifesta in regiunile vestice, sud-vestice, nordice si centrale,…

- Vremea rea face prapad in Romania! Imaginea cu un pompier care duce in brațe un bebeluș de doar cateva luni, in incercarea de a-l salva din calea apelor, a devenit virala. Se intampla Dupa ce a plouat torențial ore in șir, mai multe localitați au fost inundate, iar pompierii au intervenit pentru a salva…