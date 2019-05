Vreme instabila si in perioada urmatoare/ COD GALBEN de ploi si vijelii La fel cum s-a intamplat in ultimele zile, precipitatiile nu vor lipsi din tablou nici pe final de saptamana. Meteorologii au actualizat, sambata dimineata informarea meteo, transmitand ca in intervalul 18 mai, ora 10 – 21 mai, ora 10, adica pana marti dimineata, vor mai fi manifestari de instabilitate atmosferica. Adica, in perioada avuta in […] Vreme instabila si in perioada urmatoare/ COD GALBEN de ploi si vijelii is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

