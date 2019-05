Stiri pe aceeasi tema

- Vineri avem vreme instabila si temperaturi modeste. Doar prin Banat si Oltenia va fi ceva mai bine; in rest se anunta averse consistente, conditii de grindina si lapovita pe crestele Carpatilor. Sambata se incalzeste, dar nu scapam de instabilitate. Prin nord, centru, est si la munte vin alte ploi zgomotoase…

- VREMEA. Vremea va continua sa se incalzeasca in cea mai mare parte a tarii, dar valorile termice diurne vor fi in continuare mai scazute decat normele perioadei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate ziua in jumatatea de vest a tarii si vor fi averse, mai ales dupa-amiaza si seara,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata tara in prima zi de Pasti. The post Alerta de vremea rea, prelungita! Furtuni si ploi torentiale, in mai multe regiuni. Cod galben de inundatii in vestul tarii appeared…

- Administrația Naționala Apele Romane a emis o atenționare Cod galben de inundații, valabila sambata și duminica, pe mai multe rauri din Transilvania, Banat și nordul Moldovei. Potrivit specialiștilor, ca urmare a precipitațiilor anunțate in urmatoarele 48 de ani pot sa apara inundații locale și creșteri…

- ANM anunța o vreme ploioasa in cursul saptamanii in majoritatea zonelor țarii, cu precipitații sub forma de lapovița in unele spații restranse. Temperaturile vor crește, insa, incepand de joi, spun meteorologii.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și ALDE: Dragnea vrea REMANIERE extinsa.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de vant, ploaie si descarcari electrice, valabila in zone din Banat, Crisana si Oltenia. Potrivit...

- Vremea se va încalzi în weekend în toata țara, cu maxime de 21 de grade Celsius anunțate pentru ziua de duminica, a precizat, pentru MEDIAFAX, meteorologul de serviciu din cadrul ANM. Sunt așteptate, însa, temperaturi de zero grade în estul Transilvaniei. PROGNOZA METEO…

- Vremea deosebit de rece va pune stapanire, in urmatoarele ore, pe aproape toate regiunile din țara. Potrivit meterologilor, incepand de la ora 16:00, va intra in vigoare un cod galben de vant, ce este valabil pentru Banat, Crișana, Muntenia, Dobrogea și centrul Moldovei.