Vreme frumoasă marţi,10 septembrie, în Maramureş Astazi ne asteapta o zi frumoasa, cu cer senin, cativa nori de ploaie prin vest, nord-vest si la munte si un vant mai activ in regiunile sud-estice. Maximele vor fi de la 23 la 30 de grade, cu cele mai ridicate valori in tinuturile sudice. Vedem cum arata vremea in fiecare regiune si incepem cu […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

