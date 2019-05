Vreme extremă. Râuri ieșite din matcă, gospodării inundate. ANAR intervine pentru limitarea efectelor Autoritațile intervin pentru limitarea efectelor negative produse de vremea extrema din ultima perioada. Numai in ultimele 24 de ore s-au inregistrat precipitatii la nivelul intregii tari, cantitati importante fiind semnalate in judetele Vaslui, Bacau si Neamt unde s-au inregistrat precipitații ce au insumat intre 60 și 100 de litri pe metru patrat. De asemenea, au fost depasite cotele de inundatie pe mai multe rauri din bazinele hidrografice Barlad si Trotus, pe raul Nirajul Mic si raul Budac. Personalul ANAR monitorizeaza toate cursurile de apa vizate de avertizarile hidrologice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

