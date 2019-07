Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din Harghita au intervenit, vineri dimineața, pentru indepartarea unui urs a carui prezenta a fost semnalata in localitatea Pauleni-Ciuc, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) a trimis localnicilor un mesaj de avertizare prin Ro-Alert.

- Un copil in varsta de 10 ani, din municipiul Roman, a suferit arsuri la nivelul fetei si al membrelor superioare, in urma unui incendiu izbucnit, marti, la un autoturism parcat in interiorul unui garaj, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.Potrivit ISU Neamt,…

- Un barbat a suferit un infarct miocardic, sambata, pe Varful Madaras, fiind solicitat elicopterul SMURD pentru preluarea pacientului, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, potrivit AGERPRES.Potrivit sursei citate, unui barbat i s-a facut rau si prezenta semnele…

- Un barbat a suferit un infarct miocardic, sambata, pe Varful Madaras, fiind solicitat elicopterul SMURD pentru preluarea pacientului, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita.Potrivit sursei citate, unui barbat i s-a facut rau si prezenta semnele unui infarct miocardic.…

- O casa a fost distrusa si alte 25 au fost avariate, iar zeci de anexe si gradini au fost inundate in satul Valea Rece, comuna Lunca de Jos, in urma unei viituri produse in timpul noptii de duminica spre luni pe paraul Valea Rece, locuitorii din zona primind un mesaj de avertizare RO-Alert de la Inspectoratul…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, la un depozit de dezmembrari auto din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. Din primele informații, arderea se manifesta generalizat pe suprafața a 5-6 hale, iar doi muncitori au suferit arsuri minore la nivelul membrelor, fiind preluați de echipajele SMURD…

- Alexandra, fata unui pompier de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Dobrogea" al judetului Constanta, are nevoie de noi pentru sansa ei la viata Oricat din putinul nostru ii poate face o bucurie Acea bucurie de a trai Haideti sa fim alaturi de ea si de familia ei Va multumim Potrivit ISU…

- Predarea echipamentelor a avut loc in fata cladirii Palatului Administrativ din Miercurea Ciuc, unde a fost prezentata si o scurta demonstratie a salvatorilor montani, la care au asistat mai multi elevi, dar si presedintele CJ, Borboly Csaba. Seful Serviciului Salvamont Salvaspeo al CJ Harghita,…