Stiri pe aceeasi tema

- Patru echipe, Anglia, Belgia, Croatia si Serbia, au fost eliminate dupa disputarea a doua etape din faza grupelor Campionatului European de tineret din Italia, potrivit news.ro.Citește și: Mircea Badea il ataca dur pe Klaus Iohannis: ‘Cainele nu pleaca de la macelarie’ Inaintea ultimei…

- Crescatorii de animale din tara noastra au exportat anul trecut aproape 1,1 milioane bovine si ovine vii in tari din afara spatiului european. Iordania, Libia si Liban fiind primele trei destinatii pentru animalele romanesti, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Vestul Poloniei fierbe - sunt 34 de grade, și e posibil ca temperatura sa urce - o arșița total neobișnuita pentru aceasta perioada a anului. In anumite zone, cursurile au fost scurtate cu un sfert de ora la școlile primare - de la 45 de minute, la o jumatate de ora.

- Sute de europeni au fost arestați, anchetați sau amenințați cu inchisoarea in ultimii cinci ani, in temeiul legilor care „criminalizau solidaritatea” – cazuri devenite foarte frecvente in ultimele 18 luni. Un nou studiu, elaborat de OpenDemocracy, dezvaluie modul in care cetațeni din intreaga Europa…

- In mai multe țari din Europa s-au inregistrat furtuni cu descarcari electrice, in regiuni mai extinse din Spania, Franța, Portugalia, Italia, Malta, Germania, Albania sau Marea Britanie. Imagini spectaculoase au fost postate de Severe Weather Europe cu o furtuna puternica in Cipru, saptamana trecuta.…

- Soferi din 11 tari europene (Franta, Germania, Belgia, Spania, Marea Britanie, Italia, Suedia, Grecia, Polonia, Olanda si Slovacia) au fost chestionati in privinta obiceiurilor la volan cu ocazia unui barometru european al condusului responsabil. Pentru prima data, spune studiul, neatentia la volan…

- O celebra replica folosita de Jean-Paul Sartre in piesa lui de teatru "Huis clos" ("Cu usile inchise") - "L'enfer, c'est les autres" ("Infernul sunt ceilalti") - se aplica de minune pe drumurile din Europa, unde excesul de incredere si autosatisfactia domnesc in randul soferilor, potrivit…

- Intr-o statistica dezvaluita de Eurostat se poate observa ca Romania este a treia țara din Europa la numarul de capete de oi, 10,154 milioane. Este intrecuta doar de Spania, cu 15,85 milioane de capete și de Marea Britanie, cu 22, 966 milioane. Sub noi se afla Grecia, cu 8,47 milioane de capete și Franța,…