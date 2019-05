Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe A2 Bucuresti - Constanta, intre Bucuresti si Fetesti, ploua torential iar vizibilitatea este sub 30 de metri.

”Pe un carosabil umed creste distanta de franare, astfel ca trebuie pastrata o distanta suficienta fata de autovehiculul din fata, pentru a putea opri in siguranta, in situatia in care acesta incetineste sau opreste brusc”, susțin reprezentanții Centrului Infotrafic.

