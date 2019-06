Vreme extremă. 23 de localități afectate, în ultimele 24 de ore. Bilanțul autorităților Ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate in intervalul 9 iunie ora 07:00, 10 iunie ora 07:00, au fost înregistrate efecte la nivelul a 23 localități din 11 județe (AG, BH, DB, GL, GJ, HD, IL, TR, VL, VN și VS), unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 10 case, 37 beciuri/subsoluri, 20 curți și din incinta 1 agent economic, precum și pentru degajarea a 9 copaci căzuți pe carosabil/autoturisme. De asemenea, circulația rutieră a fost temporar blocată pe 1 drum național (DN 7/AG). Totodată, circulația rutieră este blocată din cauza apei,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

