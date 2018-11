Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile maxime ale zilei se vor incadra intre 3 grade Celsius in nordul Moldovei și estul Transilvaniei și cel mult 7 grade Celsius in Banat și in zona litoralului, fiind posibile ninsori in aproape toata țara.

- Meteorologii anunta ca, incepand de joi pana duminica, vremea se raceste, iar temperaturile vor fi cu circa opt grade mai mici fata de cele normale. In majoritatea regiunilor se vor inregistra ploi, dar nesemnificative din punct de vedere a cantitații. “In urmatoarea perioada, de maine (n.r. – joi)…

- Vremea se racește incepand de joi pana duminica, avertizeaza meteorologii. Temperaturile vor fi mai mici cu aproape opt grade fața de cele normale pentru aceasta perioada. In majoritatea regiunilor va ploua, așa cum arata prognoza pe urmatoarele zile. ANM a anunțat ca, in urmatoarele zile, temperaturile…

- Valorile medii termice, atat diurne, cat si nocturne, vor fi pe un trend descendent in urmatoarele doua saptamani, in majoritatea regiunilor, iar, in general, dupa data de 18 noiembrie, sansele de ploaie devin din ce in ce mai mari, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Saptamana debuteaza cu vreme deosebit de calda, cu valori termice mai ridicate decat in mod normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 si 27 de grade. Cerul va avea innorari trecatoare, insa doar izolat vor fi averse slabe in regiunile vestice, nordice si la munte. Dimineata…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in noiembrie. Estimarile meteorologice pentru urmatoarele patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Saptamana 29.10.2018 – 05.11.2018 Temperatura aerului va avea valori semnificativ mai ridicate…

- Desi a parut ca iarna a venit mult prea devreme in mai multe judete din tara, din cauza valului de aer polar care a adus ninsori la munte si vant puternic in toate regiunile, meteorologii aduc vesti bune pentru zilele urmatoare. „€Daca a venit mult prea devreme, o forțam sa plece mai repede. Veștile…

- Vremea se va raci in toata tara, incepand de marti, astfel ca valorile termice vor fi cu pana la 8-10 grade mai coborate fata de cele normale in aceasta perioada a anului. O crestere de temperatura este de asteptat pentru perioada 28 - 30 septembrie, cand regimul termic va deveni apropiat de normal,…