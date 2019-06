VREME capricioasă în luna IUNIE. Explicaţiile meteorologilor Conform prognozei meteo publicata de ANM, luna iunie va fi caracterizata printr-o alternanta a zilelor insorite si calduroase cu cele ploioase si reci. Temperaturile vor urca la peste 30 grade Celsius in perioadele calde, iar in cele ploioase, precipitatiile depasind cantitatile medii lunare intr-un interval de numai cateva... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

