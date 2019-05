Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul a facut prapad in Europa, care sunt efectele Codului Rosu. Vezi cum este afectata Romania VIDEO Este Cod Rosu de vreme severa in Europa, lovita din plin de un ciclon mediteranean. In Croatia rafalele lovesc cu putere iar Italia e devastata de inundatii. La polul opus, in unele țari s-au inregistrat…

- Vremea extrema provoaca ravagii in Europa! Croatia a fost lovita de o furtuna puternica care a distrus casele oamenilor. Iar in Italia mai mult rauri au iesit din matca, din cauza ploilor torentiale. Intre...

- O buna parte din Europa se lupta cu inundațiile, in ultima luna de primavara. Furtuni neobișnuit de puternice s-au abatut asupra Italiei și a unor tari balcanice in care au fost declarate coduri roșii de ploi și vant puternic.

- Ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Yves Le Drian, le-a cerut turistilor sa manifeste prudenta maxima in sudul regiunii Sahel, dupa rapirea a doi francezi in Benin, subliniind ca jihadistii sunt din ce in ce mai mobili in aceasta regiune, informeaza AFP. "Trebuie sa fie luata cea mai mare…

- Potrivit unui amplu sondaj pe tema opiniilor exprimate în 14 tari din Uniunea Europeana, tarile din sudul si din estul Europei sunt mai preocupate de emigratie decât de imigratie.În Spania, Italia, Grecia, Polonia, Ungaria si România, sase dintre tarile unde numarul populatiei…

- Nu se vedea la cațiva metri in fața, ceața și zapada viscolita fiind ingredientele zilei de sambata din stațiunea montana Parang. Intemperiile vremii nu i-au oprit insa pe sportivi sa se aventureze pe partiile din munte. Zeci de sportivi sau pasionați ai sportului au pedalat, sambata, pe zapada.…

- Ajunsa in acest an la cea de-a XII- a editie, "Sarbatoarea Mierii" va reuni 150 de expozanti din tara si din strainatate, din tari precum Romania, Ungaria, Polonia, Serbia, Bulgaria, Franta, Croatia sau Grecia. Vizitatorii vor putea gasi la targ miere si produse apicole, dulciuri de casa realizate…

- Ren Zhengfei, fondatorul Huawei, sustine ca Statele Unite nu pot, sub nicio forma, sa distruga compania chineza. Intr-un interviu acordat BBC, Zhengfei a vorbit si despre arestarea fiicei sale Meng Wanzhou, directorul financiar al companiei, pe care a descris-o ca fiind motivata politic.…