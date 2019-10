Vreme caldă pentru această duminică Temperaturile vor scadea drastic de miercuri De la mijlocul saptamanii, temperaturile vor incepe sa scada, vor cadea averse, chiar si sub forma de lapovita si ninsoare, in unele zone. Duminica se anunta maxime de 23 grade in Moldova, 23 in Maramures, 24 in Crisana, 24 in Transilvania, 26 in Banat, 25 in Oltenia, 24 in Muntenia si 22 grade in Dobrogea. In Bucuresti, maxima atinge 18 grade si vom vedea ceva nori pe cer. Maximele de duminica in tara: Brasov: 19 gradeOradea: 23 gradeConstanta: 17 gradeSuceava: 18 gradeBaia Mare: 21 gradeCluj-Napoca: 22 gradePitesti: 21 gradeSibiu: 22 gradeIasi: 17… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 17 septembrie, Guvernul Romaniei a aprobat alocarea sumei de peste 164 de milioane de lei, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor naturale…

- Astazi, 17 septembrie, Guvernul Romaniei a aprobat alocarea sumei de peste 164 de milioane de lei, din Fondul de intervenție la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor naturale…

- Vremea continua sa fie calduroasa in weekend, cu temperaturi destul de ridicate pentru aceasta perioada a anului. Duminica insa temperaturile scad cu cateva grade si se va racori usor. Vineri, ploile isi vor face aparitia doar prin Moldova. Maximele vor ajunge la 30 grade in Moldova, 29 in Maramures,…

- Politistii din judetul Mures, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, efectueaza, marti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, 140 de perchezitii, in 16 judete, la sediile unor firme,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru 16 județe din Transilvania și Moldova. Atenționarea a intrat in vigoare marți la ora 13 și este valabila pana miercuri dimineața cand va incepe o perioada de racire accentuata. In intervalul menționat, ANM anunța ca instabilitatea…

- Politistii din Mures, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 140 de percheziții, in 16 județe, la sediile unor firme, a unei institutii…

- O avertizare meteo cod galben este in vigoare incepand de marti de la ora 13:00 pana miercuri la ora 10:00, in judetele Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Prahova, Buzau, Suceava, Neamt, Botosani, Iasi, Bacau, Vaslui, Vrancea si Galati. Meteorologii anunta ca in intervale…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o atentionare now casting cod galben de vreme severa, valabila de maine, 03 august, ora 09 03 august, ora 21. Potrivit ANM, in Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul si nord estul Munteniei si local in zona montana vor fi perioade cu instabilitate…