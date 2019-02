Stiri pe aceeasi tema

- Vreme cu soare si nori in acest weekend, in judetul Alba. Temperaturile maxime vor fi de 8-9 grade Celsius, insa pe timp de noapte mai coboara sub zero grade, la munte. Potrivit meteorologilor, nu sunt anuntate precipitatii pentru aceasta perioada. Va prezentam conditii meteo in perioada 8-10 februarie…

- Un nou val de frig pune stapanire pe Romania. Temperaturile sunt din nou in scadere și se vor apropia de mediile climatologice normale pentru aceasta perioada. Cum va fi vremea 5 februarie 2019. Daca inceputul lunii februarie a debutat cu temperaturi peste media specifica acestei perioade, vremea 5…

- Vremea se incalzeste semnificativ in urmatoarele zile, astfel ca in vestul si centrul tarii temperaturile vor ajunge, in weekend, la 17 grade Celsius. Aerul cald din Africa va aduce si particule de praf saharian care, potrivit specialiștilor ANM, nu va avea efecte asupra tarii noaste. In partea de sud-est…

- Tendinta de incalzire a vremii va fi resimtita luni in mare parte a tarii. Prin urmare, maximele se vor incadra minus 1 grad in nord-estul extrem si 10..11 Celsius in sudul Banatului. Dupa apus, ploile vor aparea in jumatatea vestica a teritoriului, iar conditiile de ceata vor creste in Moldova, Muntenia…

- Meteorologii anunta pentru sambata si duminica vreme schimbatoare, cu temperaturi in scadere si precipitatii mixte. In statiunile de la munte se va aseza un nou strat de zapada, in timp ce in restul teritoriului sunt asteptate ploi si lapovita. Temperaturile scazute se vor resimti in special in Moldova…

- Vineri va fi mai cald decat in mod obisnuit, dar spre seara apar precipitatii slabe, care vor cuprinde treptat vestul, centrul si nordul tarii. In rest, sunt conditii de ceata dimineata, apoi se arata soarele, iar maximele pleaca de la 2 grade in depresiuni si ajung la 12 grade in sudul tarii. In Dobrogea…

- METEO. Azi, vremea se va incalzi, iar temperaturile cresc chiar și cu 8 grade. Potrivit prognozei ANM, azi se incalzeste, dar o sa avem o zi mohorata, cu ninsori slabe in jumatatea vestica. Dimineata, prin Banat si Crisana se mentin conditiile de polei. In tinuturile estice va iesi soarele, iar maximele…

- Apare soarele prin tinuturile sudice, dar prin nord va mai fulgui din cand in cand. Maximele pleca de la minus 3 grade in depresiuni si ajung la 7 grade in sud-vestul tarii. In Dobrogea si Baragan ceata persista, avem si un cod galben in vigoare pentru mare parte a Baraganului, dar mai tarziu apare…