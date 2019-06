Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a fost adus in Romania luni seara. Acesta a fost extradat pentru a fi bagat la pușcarie 9 ani de zile, ca urmare a unei sentințe definitive. Totuși, fratele fostului primar, Mihai Mazare, vine cu acuzații uluitoare. Acesta spune ca Mazare nu a avut parte de…

- ”PSD-iștii nu au soluții pentru Romania. Exact aceste doua teme le-am propus romanilor pentru referendum, din 26 mai care se ține impreuna cu alegerile europarlamentare. Prima tema: justiția. Aștept sa spuna romanii ca nu sunt de acord cu politicienii corupți la prima intrebare, in sensul in care:…

- Nicolae Robu spune ca oamenii ar trebui sa mai ridice din gunoaiele de pe strada, așa cum a facut-o și el, in cadrul deschiderii Targului de Paști, cand a ridicat o hartie de pe jos, pe care a aruncat-o apoi la coșul de gunoi. „Vreau sa vorbesc despre civismul nostru. Am putea pe strada sa…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene ia in calcul inclusiv scenariul anularii ideii de Brexit in urma unui al doilea referendum care ar putea fi organizat pe aceasta tema, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la finalul primei zile a reuniunii informale a ministrilor…

- O femeie in varsta de 46 de ani a fost surprinsa, joi seara, furand dulciuri și mancare dintr-un magazin din Timișoara. Ea era insoțita de soțul ei, care se plimba printre rafturi. Femeia a bagat in bluza bunuri in valoare de 34 de lei, dar a fost surprinsa de vanzatoarea de la magazin, care a aparat…

- Sorin Constantinescu, președintele Asociației Operatorilor de Cazinouri din Romania, a declarat, la Digi24, ca primarul orașului Voluntari, Florin Pandele, face „o campanie ieftina” atunci cand spune ca vrea sa organizeze referendum, pe 26 mai, pentru a interzice salile cu jocuri de noroc in orașul…

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, la Timisoara, ca ar vota afirmativ un referendum initiat de presedintele Klaus Iohannis, daca intrebarea ar fi clara si s-ar referi la interzicerea dreptului de ocupare a unor functii publice de catre persoane "condamnate definitiv…

- Zece migranti irakieni au fost descoperiti, weekend-ul trecut, ascunsi intr-o autoutilitara cu mobila, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au verificat amanuntit autovehiculul, dupa ce au primit o solicitare de la colegii lor din Timisoara.…