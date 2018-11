Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment caritabil va avea loc duminica, 4 noiembrie, la Brașov, in scopul strangerii de fonduri pentru operația Adelei, o fetița in varsta de trei ani și jumatate, diagnosticata cu tetrapareza spastica. Inițiativa organizarii evenimentului ii aparține unei familii de tineri din județul Covasna.…

- …Se spune ca „Toamna se numara bobocii”, zicere cu acoperire și in lumea artei. In sensul ca in luna lui Brumar se va derula un frumos proiect cultural ce a ajuns la ediția a XXIX-a. Deci este o recola bogata. Timp de zece zile, mai precis intre 2 și 11 noiembrie 2018, are loc in […] Articolul O sarbatoare…

- Anul acesta, in data de 24 ianuarie, in timp ce majoritatea romanilor sarbatoreau „Mica Unire”, in localitatea Parcova din raionul Edineț al Republicii Moldova pornea un „bulgare” ce s-a dovedit a fi de neoprit. Consiliul local al localitații a votat, la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane,…

- Deseori suntem tentați sa fim nemulțumiți de ceea ce avem, avem impresia ca suntem ghinioniști sau pur și simplu orice activitate pare monotona. Viața este foarte complexa și plina de evinemente spontane, tocmai de aceea trebuie prețuita. Poate pentru majoritatea activitațile zilnice au devenit monotone,…

- Mii de sarmalute au fost pregatite, sambata, in centrul statiunii Praid, de echipe de bucatari amatori din Romania, Ungaria si Serbia, care au participat la traditionalul festival al sarmalelor, manifestare foarte iubita in zona si ajunsa la cea de-a XXIII-a editie. La fel ca in fiecare an, locuitorii…

- Joi, 13 septembrie, in comuna Tura Teghii din județul Buzau a fost inaugurat „Punctul Frației Neamului Romanesc”, un obiectiv ridicat de silvicultori la punctul de intalnire al celor trei mari provincii romanești, pentru a marca Centenarul Marii Uniri din 1918. La eveniment au participat Ilie Covrig,…

- Generația copiilor nascuți in anul 1923 in comuna Barcani pașea acum 82 de ani intr-un „lacaș sfant de cultura” in anul 1936, pe porțile Școlii din localitate. Școala existase in comuna și pana atunci, cursuri se țineau in diverse locații, in pridvorul bisericii sau in case particulare, insa visul de…

- „Alchemy Hub” din Brașov, inființat de catre Sorin Peligrad, antreprenor și formator din Sfantu Gheorghe, stabilit in județul vecin, a intrat in competiția „Central European Startup Awards (CESA)” și poate fi votat online, astazi, pentru a avea șansa de a se numara printre caștigatori. Central European…