„Vrem autostrăzi, dar HABAR N-AVEM să circulăm corect pe ele!“ Mesaj CRITIC pentru români! Florin Ristei a scris un text, pe pagina lui de Facebook, in care ii critica pe romanii care cer autostrazi, spatii verzi sau locuri de parcare, dar care nu se comporta adecvat in anumite situatii. El crede ca oamenii vor anumite lucruri doar pentru ca e vorba de drepturi, insa atunci cand trebuie respectate diverse norme, „implicarea e zero“. „Vrem autostrazi, dar habar n-avem sa circulam corect pe ele. Vrem spatii verzi, dar mergem cu masina pana in parc sau chiar intram cu ea in parc. Vrem spatii de parcare, dar daca avem treaba la magazinul de pe colt, parcam in usa lui, chiar daca e loc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Cantaretul Florin Ristei (31 de ani) a scris un text in care critica anumite comportamente ale romanilor. El crede ca degeaba sunt cerute anumite lucruri, in contextul in care atitudinea nu este una potrivita.

