Vrei un somn bun? Iată 5 lucruri pe care nu ar trebui să le faci în pat Gustarile inainte de culcare? Adio somn bun! Stiai ca obiceiurile gresite de dinainte de culcare te pot tine treaz noaptea? De exemplu, daca ai consumat o cina consistenta inainte de culcare este mai greu sa adormi. Asta pentru ca mancatul noaptea declanseaza refluxul gastro-esofagian prin care acidul din stomac iese prin esofag si provoaca arsurile gastrice. Nu ai cum sa dormi bine. Daca trebuie neaparat sa mananci, alege o combinatie sanatoasa de proteine si carbohidrati cum ar fi un bol de cereale, unt de arahide si paine integrala, branza. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Numele real al lui Pablo Picasso, cați copii a avut, care au fost primele lui cuvinte dar și ultimele cuvinte inainte sa moara. Pictorul Pablo Picasso și ciudațeniile sale, 14 lucruri neștiute despre marele pictor.

- Energia regenerabila a schimbat rapid modul in care ne traim viețile. Panourile solare nu mai sunt regasite doar in filmele science fiction și sunt folosite in intreaga țara. Energia solara este una dintre cele mai abundente resurse de pe Pamant.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Veronica Sirbu, judecator la Judecatoria Sectorului 4 PRINCIPALELE DECLARAȚII Sper ca ne intreptam catre un viitor in care sa nu tresarim cand vedem in presa ”a fost adoptata o noua ordonanța”.Secția de investigare a magistraților este scoasa in afara Ministerului Public, ceea ce crește riscul de afectare…

- Veronica Sarbu, judecator la Judecatoria Sectorului 4 PRINCIPALELE DECLARAȚII Sper ca ne intreptam catre un viitor in care sa nu tresarim cand vedem in presa ”a fost adoptata o noua ordonanța”.Secția de investigare a magistraților este scoasa in afara Ministerului Public, ceea ce crește riscul de afectare…

- Știai ca sunt sute de mii de terminații nervoase la nivelul picioarelor? Iți dai seama la ce șoc iți expui picioarele cand porți tocuri inalte, potrivit kudika . Știai ca sunt sute de mii de terminații nervoase la nivelul picioarelor ...

- Are o suprafata plana, transmite caldura si este usor de transportat. Imagineaza-ti posibilitatile de folosinta a unui fier de calcat, dincolo de uzul sau clasic: de a-ti face camasile sa arate impecabil.

- Single-ul emotionant “Without Me” al lui Halsey atinge inimile de pretutindeni si a depasit 1 miliard de ascultari pe platformele digitale, la nivel global! Versurile piesei “Without Me” au ridicat de la bun inceput semne de intrebare, fanii inghesuindu-se sa presupuna ca piesa vorbeste despre relatia…

- Un fenomen astronomic cu totul și cu totul inedit va avea loc in noaptea de 20 spre 21 ianuarie. Este vorba despre eclipsa totala de Luna, ce va fi vizibila si in Romania, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Capitala.