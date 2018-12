Stiri pe aceeasi tema

- 'Indemnul nostru, al Uniunii Salvati Romania, de Ziua Constitutiei este un indemn la respectul statului de drept si la o lupta pentru protejarea parcursului democratic al Romaniei. In egala masura, USR isi doreste ca democratia si statul de drept sa fie intarite in Romania, iar actuala Constitutie…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea si Florin Iordache sunt „revocati de drept“ din functiile pe care le au in conducerea Camerei Deputatilor, cu toate ca nu a fost dat votul final.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca intreg teritoriul acestei tari va fi afectat miercuri si joi de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare si ploaie, pe alocuri insotite de vant puternic…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare de vreme severa pana miercuri, la pranz. Astfel, se vor semnala precipitații moderate cantitativ, mai ales sub forma de ploaie, mixte la munte și predominant ninsori in Moldova. Pe arii restranse se va semnala polei, la inceput…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in perioada 19 ndash; 20 noiembrie 2018, intreg teritoriul Republicii Bulgaria…

- In intervalul 18.11.2018, ora 22.00 - 19.11.2018, ora 10.00 este anuntat cod galben de ninsori, lapovita si ploaie in Oltenia, vestul, centrul si nordul Muntenie. In Carpatii Meridionali si Orientali, Muntii Banatului, Moldova, estul si sudul Transilvaniei, se anunta ninsori si asterneri de strat de…

- PErul nostru trece zilnic prin incercEri grele. De la vant xi soare, la praf xi apE poluatE. ~i cum pErul ne definexte in mare parte ca femei, trebuie sE avem grijE xi sE- l facem sE arate impecabil.

- }n timp ce unele femei au o podoabE capilarE moale "i mEtEsoasE, altele sunt ghinioniste "i au fost inzestrate, de mama naturE, cu un pEr aspru, care devine mult mai aspru atunci cand este vopsit.